Este es el pueblo mágico de Quintana Roo que tiene los paisajes más bonitos

Quintana Roo es uno de los destinos turísticos más visitados dado a que tienes grandes sitios con mucho para ofrecer. En este caso te vamos a hablar del pueblo mágicoquetiene los paisajes más bonitos.

Se trata de Bacalar que es considerado uno de los más lindos ya que cuenta con uno de sus mejores atractivos que es la famosa Laguna de los Siete Colores, un cuerpo de agua dulce con tonalidades de azul, turquesa y verde que cambian según la profundidad.

¿Que tiene para ofrecer el pueblo mágico de Quintana Roo?

Laguna de los Siete Colores: Es el centro de la belleza de Bacalar. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como nadar, hacer kayak o stand-uppaddle (SUP). Además, se puede pasear en velero o lancha para apreciar las diferentes tonalidades del agua.

Canal de los Piratas: Un canal navegable que conecta la laguna con otros cuerpos de agua. El lugar es ideal para anclar y nadar en aguas de color turquesa, rodeado de manglares.

Cenote Negro: También conocido como "Cenote de la Bruja", es uno de los más profundos de la región. El contraste entre sus aguas oscuras y los tonos claros de la laguna ofrece un paisaje muy fotogénico.

Gran Vista de El Cenote Negro, en Bacalar 🌴@semo_dron 📷 pic.twitter.com/VCYIkxoW2e — Oswaldo Matú 💀 (@edificiosmayas) January 12, 2021

Los Rápidos de Bacalar: Esta zona, con una corriente suave, es ideal para dejarse llevar por el agua. La combinación de la vegetación que bordea el canal y la claridad del agua crea un paisaje fascinante.

¿Qué otros pueblos puedes conocer de Quintana Roo?

Isla Mujeres

Playa Norte: Considerada una de las mejores playas de México, con arena blanca y aguas poco profundas de un impresionante color turquesa. Es ideal para ver el atardecer.

Punta Sur: En este punto de la isla se encuentran los acantilados y el templo maya dedicado a la diosa Ixchel, con vistas panorámicas al mar Caribe.

Isla Contoy: Cerca de Isla Mujeres, esta isla es un parque nacional protegido. Ofrece paisajes naturales prístinos, ideales para la observación de aves y el snorkel.

Tulum

Zona Arqueológica: Las ruinas mayas de Tulum se asientan sobre un acantilado, ofreciendo vistas espectaculares del mar Caribe. Este icónico paisaje es uno de los más fotografiados de la Riviera Maya.

Playas de Tulum: Cuentan con arena blanca y el distintivo mar turquesa. Su ambiente relajado y bohemio las convierte en un destino popular.

Comunicado Sectur 📣



La Secretaria de Turismo del Gobierno de México, @josefinarodzam y la Gobernadora de #QuintanaRoo, @maralezama, encabezan la apertura de accesos públicos a playas en el Parque del Jaguar en Tulum. ✅



El Gobierno de México refleja el compromiso por un… pic.twitter.com/u93734KbAZ — SECTUR México (@SECTUR_mx) November 13, 2025

Cenotes: En los alrededores de Tulum se encuentran numerosos cenotes, como el Gran Cenote y el Cenote Calavera. Estos pozos de agua dulce ofrecen paisajes impresionantes tanto bajo el agua como en el exterior.

Cozumel

Arrecifes de coral: Cozumel es mundialmente conocido por su arrecife, que atrae a buceadores y practicantes de snorkel. El paisaje submarino, lleno de vida marina y coloridos corales, es uno de los más hermosos del mundo.

Punta Sur Eco Beach Park: Este parque ecológico cuenta con una playa, un faro con vistas panorámicas y una laguna con cocodrilos

