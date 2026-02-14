Horóscopo de hoy sábado 14 de febrero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 14 de febrero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 14 de febrero de 2026

Hoy, sábado 14 de febrero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la energía del día te impulsa a bajar el ritmo y prestar más atención a tu bienestar físico para evitar el agotamiento. En el amor y el dinero, es un buen momento para actuar con mayor empatía y no desde la impulsividad.

Tauro : la jornada favorece la estabilidad emocional y una sensación de seguridad que impacta positivamente en tu salud. Se abren oportunidades para fortalecer vínculos y consolidar planes.

Géminis : la energía disponible invita a ordenar tu mente y mejorar hábitos que influyen directamente en tu bienestar. La comunicación será clave para destrabar situaciones pendientes.

Cáncer : el clima astral potencia la sensibilidad y la conexión con tus emociones, lo que favorece procesos de sanación interna. Es un día ideal para priorizar lo que te brinda calma y seguridad.

Leo : la jornada te pide moderar excesos y cuidar tu nivel de energía para no sobrecargarte. En el dinero, conviene actuar con mayor prudencia y evitar decisiones apresuradas.

Virgo : la energía del día favorece la organización personal y la adopción de rutinas que mejoran tu bienestar general. En las finanzas, es un buen momento para planificar a largo plazo.

Libra : el movimiento astral impulsa a buscar equilibrio entre lo que das y lo que recibes, tanto física como emocionalmente. En el amor, es importante no descuidar tus propias necesidades.

Escorpio : la jornada favorece la regeneración emocional y una mayor conciencia sobre tu salud. Es un buen día para cerrar ciclos y tomar decisiones más conscientes.

Sagitario : la energía disponible invita a cuidar tu bienestar mental y evitar el exceso de compromisos. Se abren oportunidades si te animas a salir de tu zona de confort.

Capricornio : el clima astral favorece la disciplina y el orden, ayudándote a sentirte más estable a nivel físico y emocional. En el amor, es un buen momento para asumir responsabilidades con mayor claridad.

Acuario : la jornada impulsa a escuchar más a tu cuerpo y atender señales de cansancio acumulado. Conviene actuar con paciencia y no forzar resultados.

: la jornada impulsa a escuchar más a tu cuerpo y atender señales de cansancio acumulado. Conviene actuar con paciencia y no forzar resultados. Piscis: la energía del día potencia la sensibilidad y la intuición, favoreciendo tu bienestar emocional. Es importante mantener el equilibrio entre lo que sueñas y lo que realmente puedes concretar.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: