7 colores de manicura gelish en tendencia para 2026

Las tendencias 2026 en manicura apuntan a una paleta mucho más sofisticada, luminosa y versátil. Lejos de los tonos excesivamente oscuros o de los diseños recargados, las expertas coinciden en que el protagonismo estará puesto en colores que transmitan frescura, naturalidad y un lujo sutil, ideales tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

En este contexto, los tonos que dominan los salones y redes sociales durante la próxima temporada son colores que armonizan con distintos tonos de piel, que resultan fáciles de combinar con looks urbanos y que reflejan una estética moderna y elegante.

Los 7 colores de manicura gelish que marcan tendencia en 2026

Según informes de tendencias de firmas como WGSN y declaraciones de nail artists internacionales como Betina Goldstein y Tom Bachik, los colores de manicura gelish para 2026 se inclinan hacia una paleta equilibrada entre lo natural, lo pastel y lo vibrante sofisticado. Estos son los 7 tonos que se perfilan como protagonistas:



Mocha mousse : un marrón suave y cremoso que aporta elegancia y calidez. Ideal para looks minimalistas.

: un marrón suave y cremoso que aporta elegancia y calidez. Ideal para looks minimalistas. Rosa empolvado : femenino, delicado y atemporal, perfecto para uñas cortas y estilos clean.

: femenino, delicado y atemporal, perfecto para uñas cortas y estilos clean. Lavanda suave : un violeta pastel que transmite calma y modernidad.

: un violeta pastel que transmite calma y modernidad. Verde salvia : uno de los tonos más fuertes del año, vinculado al bienestar y la naturaleza.

: uno de los tonos más fuertes del año, vinculado al bienestar y la naturaleza. Azul cielo : fresco y luminoso, ideal para la temporada primavera-verano.

: fresco y luminoso, ideal para la temporada primavera-verano. Nude melocotón : una versión renovada del clásico nude, más cálida y favorecedora.

: una versión renovada del clásico nude, más cálida y favorecedora. Perlado champagne: aporta un efecto glow sutil, perfecto para eventos y looks sofisticados.

¿Cuáles son los formatos de uñas que se imponen en manicura en 2026?

Los expertos en nail design aseguran que las uñas cortas y funcionales seguirán dominando, tanto por comodidad como por estética. La forma almendra suave se mantiene como la favorita, ya que estiliza los dedos y funciona con cualquier color.

También ganan terreno las uñas ovaladas y squoval (cuadradas con bordes redondeados), que combinan elegancia con practicidad. Según la nail artist británica Harriet Westmoreland, "las formas naturales y orgánicas serán clave en 2026, porque reflejan una belleza más real y menos artificial".

En contraste, las uñas extremadamente largas, puntiagudas o con diseños excesivamente cargados pierden protagonismo frente a una estética más pulida, minimalista y sofisticada. En esta tendencia, el color y la forma trabajan juntos para lograr un efecto de lujo sin excesos.