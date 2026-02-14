Horóscopo de Nana Calistar hoy, sábado 14 de febrero; hay buena suerte en el amor para estos signos zodiacales
Llegó el 14 de febrero y el amor está en el aire para varios de los signos zodiacales. Descubre qué te espera este San Valentín con los horóscopos de Nana Calistar.
Llegó San Valentín y el momento de celebrar el amor y la amistad, y si quieres saber cómo te irá en este día tan especial, antes de salir, revisa el horóscopo de hoy, así te podrás preparar para cualquier cosa que pueda suceder. Traemos para ti lo que Nana Calistar interpretó para ti este sábado 14 de febrero de 2025. Aquí encontrarás los mensajes claros que tiene el destino para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre tus posibilidades en el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, sábado 14 de febrero?
Aries, este día podrías recibir varios detalles de todo tipo, pero ten cuidado porque habrá gente sospechosa que no esperas que te haga un regalo. No es para ponerse paranoico, pero tú sabes quiénes te dan algo porque realmente te estiman y quiénes no tanto.
Este día no es solo cariño y regalos, es momento para pensar en ti y enfocarte en tus sueños y metas. Recuerda que tú tienes el fuego para lograr lo que quieras, pero a veces te distraes mucho. No te fijes en lo que otros dicen de ti, que las cosas malas que digan de ti se te resbalen; haz lo que hagas por ti.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, sábado 14 de febrero?
Este día te tendrá en modo limpieza y no solo en casa, sino en todos los aspectos de tu vida. Se vienen cambios, acomodos y hasta podrías encontrar objetos que creías que ya se habían perdido, como si el universo te estuviera recordando que lo que es tuyo siempre regresa.
Ten cuidado, Tauro, porque a tu alrededor hay personas que te están comenzando a drenar la energía. Recuerda que no todas las personas se acercan a ti con buenas intenciones. No te asustes, pero es momento de aprender a proteger tu paz, porque tu orgullo hace que aguantes demasiado y eso te desgasta.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, sábado 14 de febrero?
Hay círculos sin cerrar en tu vida, Géminis. Dicho de otra manera, las cosas se acomodaron para que busques a alguien de tu pasado que alguna vez te hirió. Atención, porque esto no significa que vayan a regresar, sino más bien que es momento de sanar y avanzar para que ya no te lastimen más.
Este San Valentín te empujará para que te des la oportunidad de hacer lo que siempre quisiste y que por miedo te frenaste. Recuerda que tú eres de los que sueñan y que muchas veces tú te frenas solo. La vida es una; no la vivas con miedo.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, sábado 14 de febrero?
Si eres un Cáncer con pareja, este San Valentín es ideal para que planees junto a esa persona especial un viaje juntos. Esta es tu oportunidad para cambiar un poco la rutina, lo cual te ayudará mucho a mejorar la relación y evitar que se sienta como que ya cayeron en la costumbre. Recuerda no andar de exigente, pero tampoco te dejes; pon tus condiciones.
Si estás soltero, una persona muy especial llegará a tu vida y te moverá el tapete como tenía mucho que no lo hacían. Hay posibilidades de que pases momentos muy intensos, pero no te emociones de más; ve lento y disfruta lo que tienes sin pensar en boda de la noche a la mañana.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, sábado 14 de febrero?
Tu corazoncito anda desatado, Leo, y no solo eso, tu cabeza también anda dando vueltas. Se sabe que quieres un amor bonito y una linda relación, pero recuerda que también traes cicatrices que todavía te arden. Tómalo en cuenta antes de tener pareja y, si ya la tienes, recuerda que todo esto que llevas atorado podría salir y dañarte.
Es momento de perdonar los errores que has cometido. Ya la regaste; está bien que lo aceptes, pero no te hará nada de bien aferrarte a tu pasado. Así que mejor aprende y corrige, dale a lo que sigue sin cargar con culpas.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, sábado 14 de febrero?
Este día tendrás decisiones importantes que tomar respecto al amor. Si estás saliendo con alguien que no te emociona, que no te mueve todo el corazón, lo mejor será que reconsideres esa relación. Puede que no estés donde quieres estar realmente. Así que deja de perder el tiempo y de jugar con emociones de otros solo por tu miedo a estar solo.
No dejes las cosas para mañana; hoy es un buen día para hacer algunos de los pendientes que sigues retrasando. Recuerda que esta actitud solo te retrasa en tu propósito de lograr varias de tus metas.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, sábado 14 de febrero?
Este día tiene nuevas oportunidades para ti en el amor; es el momento que tanto has estado esperando, Libra. Como dicen por ahí, tendrás para escoger. Pero no te emociones, no todos pueden darte eso que tú necesitas; recuerda que tú eres bien romántico y las cosas no son como siempre piensas.
Recuerda en este San Valentín que no tienes que rogar ni mendigar amor. El amor bonito llega cuando tú eliges primero. Así que deja de caer en viejas relaciones que no te convienen y deja de invertir en personas que no valen la pena.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, sábado 14 de febrero?
Este 14 de febrero te cae como anillo al dedo, pues trae toda la energía para que le heches ganas a lo que realmente te importa. Si tu relación ha estado confusa y algo distante, es momento de despertar y alejarte de la costumbre. Haz planes y presta atención a tu alrededor para que la llama no se extinga.
También es importante que recuerdes que no debes dar más de lo que puedes. Tú entregas todo por la otra persona y luego te quedas sin nada y con mucho dolor. Recuerda que no todo el mundo es agradecido con lo que recibe; ten cuidado a quién le entregas todo.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, sábado 14 de febrero?
Si tienes pareja, Sagitario, tenemos noticias. La relación está mejorando mucho, pero te recomendamos dejar a un lado el orgullo y mejor enfocarte en lo bonito. Este San Valentín es perfecto para hacer las cosas diferentes, salir, reír un buen rato y recordar que el amor y el romance se alimentan con pequeños detalles y no solo con palabras. Deja de pensar en lo que pudo haber sido; te has vuelto experto en imaginar futuros alternos, pero eso te está robando mucha energía.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, sábado 14 de febrero?
Es momento de cuidar tu alimentación; aunque sea un día lleno de chocolates y ricos postres, es momento de alejarte de ellos. Estás subiendo mucho de peso y todo se debe a tu estrés; tu cuerpo comenzará a cobrarte factura si no te detienes de una buena vez.
En cuestiones del corazón, podrías cometer grandes errores por entregarte de más a esa persona que no da ni un peso por ti. Tú eres fuerte, trabajador y responsable, pero cuando hablamos de amor… la cosa es diferente. No bajes la guardia antes de tomar decisiones amorosas. No te claves rápido y tómate el tiempo para conocer a las personas.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, sábado 14 de febrero?
Acuario, este día llega con una advertencia para ti y ese temperamento tan fuerte que tienes. Esto te podría meter en problemas y pleitos con tus amistades. Recuerda que tienes un carácter muy filoso y explosivo que termina metiéndote en problemas que después ni tú puedes arreglar. Aprende a respirar y no explotes a la primera.
Si tienes pareja, ten cuidado porque en cuestiones familiares se vienen algunos desacuerdos y tensiones. No dejes que las familias metan la cuchara en tu relación; recuerda que el amor de pareja es cosa de dos y no para que todo el mundo ande opinando. Quien se quiera quedar, bienvenido.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, sábado 14 de febrero?
Este día llega con la energía un poco más relajada para que por fin tengas un momento para respirar. Recuerda no gastarte en ningún sentido por cosas que no te dejarán nada. Es momento de ponerse más listos y no regalar la paz que tanto te mereces.
Si tienes una relación, ten mucho cuidado con los chismes y los malos entendidos. No permitas que las personas se metan en lo que no les importa. Hay gente que se la vive sembrando cizaña y muchas veces tu inocencia les da entrada. Este San Valentín te podrían dejar como plato de segunda mesa; no lo permitas, tú mereces amor.
También te puede interesar: Cómo cuidar tus labios para que no se resequen si tienes más de 50 años; quedarán hermosos al instante