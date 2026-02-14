Majo Aguilar debuta en la semana de la moda; así fue su encuentro con Carolina Herrera

Majo Aguilar, una de las cantantes más importantes del género de regional mexicano y en esta ocasión sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales luego mostrar su encuentro con la reconocida diseñadora de moda venezolana Carolina Herrera en la semana de la moda en Nueva York. Aquí te contamos todo sobre su presencia en dicho evento.

¿Cómo fue el encuentro de Majo Aguilar con Carolina Herrera?

Majo Aguilar hizo su debut en la semana de la moda en Nueva York ya que fue la primera artista de mariachi en formar parte de uno de los eventos más reconocidos de la industria. La cantante mexicana estuvo en primera fila en el desfile Otoño-Invierno 2026 de la reconocida marca de la diseñadora. Para este día tan importante Majo vistió un look sorprendente que consistió en un vestido rojo en corte A con un diseño floral, lentes cafés, una bolsa pequeña color amarillo que hizo contraste con el vestido, unos zapatos con tacón pequeño en color dorado y accesorios como aretes grandes. La artista llevaba el cabello suelto con unas ondas relajadas lo que hizo que se viera muy bien.

A través de redes sociales Majo publicó un video en el que compartió algunas palabras con Carolina Herrera, misma que se mostró muy cordial con la cantante. Sin duda este momento marca un paso muy importante para la artista ya que comienza a formar parte de otros escenarios importantes como lo es la moda y no solo eso; su presencia y música comienzan a tener reconocimiento en más industrias.

¿Quién es Majo Aguilar?

Su nombre completo es María José Aguilar Carrillo. Es una de las cantantes mexicanas más reconocidas en el género de la música ranchera y del regional. También es compositora y es famosa por pertenecer a la dinastía Aguilar ya que es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre; es decir también es prima de Ángela Aguilar. Tiene grandes éxitos como "No voy a llorar", canción que fue un cover y con el que conquistó al público. Por otro lado cuenta con grandes álbumes como Marichi Y Tequila, Mariachi Mío, Se Canta Con El Corazón (proyecto que tiene su versión Deluxe), entre otros.

Su voz es reconocida como una de las mejores así como sus interpretaciones en el escenario. Actualmente lanzó su sencillo llamado “El Sonido De Tu Voz” y su carrera continúa en ascenso cada vez más debido a su gran talento.