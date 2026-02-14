Cómo bajar la inflamación del párpado con ingredientes naturales en casa

La inflamación del párpado es una molestia común que puede aparecer de un día para otro y afectar tanto la estética como el bienestar visual. Enrojecimiento, picazón, ardor o hinchazón, suelen ser los síntomas más frecuentes.

Aunque en la mayoría de los casos esta afección no se trata de un problema grave, sí genera incomodidad y preocupación, especialmente cuando interfiere con la rutina diaria. Si bien ante cuadros persistentes o dolorosos siempre es fundamental consultar a un profesional de la salud, existen algunos ingredientes naturales que pueden ayudar a aliviar la inflamación leve desde casa.

Remedios naturales para desinflamar el párpado

Especialistas en oftalmología coinciden en que ciertos ingredientes naturales, bien aplicados, pueden reducir la hinchazón y aportar alivio sin efectos secundarios. De acuerdo con recomendaciones del portal médico Healthline y la Mayo Clinic, estos son 2 remedios caseros efectivos y seguros para inflamaciones leves:



Compresas frías de manzanilla: la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes. Se debe preparar una infusión, dejar enfriar, empapar dos algodones y colocarlos sobre los párpados cerrados durante 10 minutos. Esto ayuda a reducir la hinchazón y aliviar la irritación. La Dra. Debra Jaliman, dermatóloga y autora del libro Skin Rules , afirma que "la manzanilla es ideal para pieles sensibles y zonas delicadas como los ojos" .



Ambos métodos son seguros siempre que se apliquen con los ojos cerrados y con ingredientes limpios. Si la inflamación persiste más de 48 horas, hay dolor, secreción o visión borrosa, los expertos recomiendan suspender los remedios caseros y acudir a un oftalmólogo.

#salud #vision #retinologo #drmatsui #cdmx #santafe #oftalmologo #parpados #blefaritis #parpadorojo #parpadoinflamado ♬ sonido original - Dr. Rodrigo Matsui Retina @dr.matsui.retina ¿Párpado rojo e hinchado? Lee esto. ⬇️👁️ La blefaritis es una inflamación del párpado y se relaciona ampliamente con las glándulas de meibomio que se encargan de secretar lípidos para evitar que las lágrimas se evaporen muy rápido. Acude a tu oftalmólogo para recibir el tratamiento necesario, en este video te explico los cuidados que puedes realizar en casa para aliviar los síntomas de la blefaritis más rápido. ¿Qué puedes hacer? * Colocar compresas calientes sobre tus ojos, puede ser un trapo limpio mojado con agua caliente o compresas especializadas para este uso. * Realizar masajes circulares en tus párpados, lo puedes hacer con cuidado con tus dedos o utilizando cotonetes previamente desinfectados. * Las compresas y los masajes ayudarán a liberar el contenido de las glándulas. * Realizar limpieza por la mañana y por la noche con shampoo para bebé o con toallas especializadas para uso oftalmologico, queremos mantener tus párpados sin residuos. * Es probable que requieras de un ungüento con antibiótico, por eso es importante acudir a tu oftalmólogo. Si quieres saber más deja tus dudas en los comentarios. Agenda tu cita por WhatsApp: wa.link/mtvrem Dr. Rodrigo Matsui Serrano. Av. Vasco de Quiroga 4001, Torre A, 4to piso. Santa Fe, CDMX. Frente a Centro Médico ABC Santa Fe. Médico Cirujano - UNAM - 5866657. Oftalmología - UNAM - 10312410. Alta especialidad en Retina y Vítreo. COFEPRIS: 2409072002A00003 #ojos

¿Cuáles son las causas más comunes de la inflamación del párpado?

Según la American Academy of Ophthalmology (AAO), la inflamación del párpado puede estar asociada a múltiples factores. Entre los más frecuentes se encuentran las alergias, ya que provocan picazón e hinchazón por la liberación de histamina.

También puede aparecer por blefaritis (una inflamación crónica del borde del párpado causada por bacterias), orzuelos (pequeñas infecciones o bloqueos de las glándulas sebáceas), fatiga ocular, exposición prolongada a pantallas, falta de sueño, uso de maquillaje contaminado o reacciones a productos cosméticos.