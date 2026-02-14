Cómo bajar la inflamación del párpado con ingredientes naturales en casa
Estos son algunos remedios naturales que pueden ayudar a aliviar la inflamación del párpado desde casa. Solo hay que conseguir los siguientes ingredientes naturales.
La inflamación del párpado es una molestia común que puede aparecer de un día para otro y afectar tanto la estética como el bienestar visual. Enrojecimiento, picazón, ardor o hinchazón, suelen ser los síntomas más frecuentes.
Aunque en la mayoría de los casos esta afección no se trata de un problema grave, sí genera incomodidad y preocupación, especialmente cuando interfiere con la rutina diaria. Si bien ante cuadros persistentes o dolorosos siempre es fundamental consultar a un profesional de la salud, existen algunos ingredientes naturales que pueden ayudar a aliviar la inflamación leve desde casa.
Remedios naturales para desinflamar el párpado
Especialistas en oftalmología coinciden en que ciertos ingredientes naturales, bien aplicados, pueden reducir la hinchazón y aportar alivio sin efectos secundarios. De acuerdo con recomendaciones del portal médico Healthline y la Mayo Clinic, estos son 2 remedios caseros efectivos y seguros para inflamaciones leves:
- Compresas frías de manzanilla: la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes. Se debe preparar una infusión, dejar enfriar, empapar dos algodones y colocarlos sobre los párpados cerrados durante 10 minutos. Esto ayuda a reducir la hinchazón y aliviar la irritación. La Dra. Debra Jaliman, dermatóloga y autora del libro Skin Rules, afirma que "la manzanilla es ideal para pieles sensibles y zonas delicadas como los ojos".
- Rodajas de pepino frío: el pepino es rico en antioxidantes y agua, lo que favorece la desinflamación y la sensación de frescura. Colocar rodajas frías sobre los ojos durante 10 a 15 minutos ayuda a reducir la hinchazón y el enrojecimiento. Según la Cleveland Clinic, el efecto vasoconstrictor del frío mejora la circulación y disminuye la retención de líquidos en los párpados.
Ambos métodos son seguros siempre que se apliquen con los ojos cerrados y con ingredientes limpios. Si la inflamación persiste más de 48 horas, hay dolor, secreción o visión borrosa, los expertos recomiendan suspender los remedios caseros y acudir a un oftalmólogo.
@dr.matsui.retina ¿Párpado rojo e hinchado? Lee esto. ⬇️👁️ La blefaritis es una inflamación del párpado y se relaciona ampliamente con las glándulas de meibomio que se encargan de secretar lípidos para evitar que las lágrimas se evaporen muy rápido. Acude a tu oftalmólogo para recibir el tratamiento necesario, en este video te explico los cuidados que puedes realizar en casa para aliviar los síntomas de la blefaritis más rápido. ¿Qué puedes hacer? * Colocar compresas calientes sobre tus ojos, puede ser un trapo limpio mojado con agua caliente o compresas especializadas para este uso. * Realizar masajes circulares en tus párpados, lo puedes hacer con cuidado con tus dedos o utilizando cotonetes previamente desinfectados. * Las compresas y los masajes ayudarán a liberar el contenido de las glándulas. * Realizar limpieza por la mañana y por la noche con shampoo para bebé o con toallas especializadas para uso oftalmologico, queremos mantener tus párpados sin residuos. * Es probable que requieras de un ungüento con antibiótico, por eso es importante acudir a tu oftalmólogo. Si quieres saber más deja tus dudas en los comentarios. Agenda tu cita por WhatsApp: wa.link/mtvrem Dr. Rodrigo Matsui Serrano. Av. Vasco de Quiroga 4001, Torre A, 4to piso. Santa Fe, CDMX. Frente a Centro Médico ABC Santa Fe. Médico Cirujano - UNAM - 5866657. Oftalmología - UNAM - 10312410. Alta especialidad en Retina y Vítreo. COFEPRIS: 2409072002A00003 #ojos #salud #vision #retinologo #drmatsui #cdmx #santafe #oftalmologo #parpados #blefaritis #parpadorojo #parpadoinflamado ♬ sonido original - Dr. Rodrigo Matsui Retina
¿Cuáles son las causas más comunes de la inflamación del párpado?
Según la American Academy of Ophthalmology (AAO), la inflamación del párpado puede estar asociada a múltiples factores. Entre los más frecuentes se encuentran las alergias, ya que provocan picazón e hinchazón por la liberación de histamina.
También puede aparecer por blefaritis (una inflamación crónica del borde del párpado causada por bacterias), orzuelos (pequeñas infecciones o bloqueos de las glándulas sebáceas), fatiga ocular, exposición prolongada a pantallas, falta de sueño, uso de maquillaje contaminado o reacciones a productos cosméticos.
@dramarianav 3 tratamientos para la inflamacion de los parpados! DraMarianaV Médico estetico #inflamacion #cara #parpados ♬ sonido original - DraMarianaV