Este es el ritual que debes hacer en Año Nuevo para cumplir tus objetivos

Estamos a pocos días de dar por finalizado el 2025 y darle la bienvenida a un nuevo año . Es por esto que hay que renovar las energías, las esperanzas y trazar nuevos objetivos para atraer la abundancia, la estabilidad emocional y todo lo que deseas.

Los rituales son muy importantes en este momento pero se deben hacer con buenas intenciones para colocarle un enfoque energético y constancia emocional. Es por esto que te contaremos sobre un ritual sencillo pero poderoso para manifestar en el próximo año.

Estos rituales funcionan debido a que utiliza objetos como el cuarzo, laurel, ajo y plantas que actúan como vehículos energéticos que lo que hacen es amplificar la intención.

¿Cómo es el ritual de Año Nuevo?

Debes tener en cuenta que:



Los cuarzos elevan la vibración y fijan la programación energética de tus deseos.

El ajo y el laurel limpian y protegen, alejando bloqueos y malas energías.

La planta simboliza el crecimiento, la expansión y la vida próspera.

El acto de escribir ayuda a definir metas claras y realistas.

LaLuna Nueva, por su parte, es el mejor momento para sembrar intenciones.

Integrar estos elementos crea una sinergia poderosa para atraer amor, prosperidad, oportunidades y claridad emocional durante los primeros meses del2026.

Antes del 31 de diciembre tienes que tener estos elementos:



1 botella de vidrio con tapa

7 dientes de ajo

7 hojas de laurel

1 cuarzo blanco

1 cuarzo malaquita

1 cuarzo rosa

1 planta de interior en una maceta

Cada componente tiene un propósito único:



Cuarzo blanco: purificación y claridad mental. Malaquita: abundancia, protección financiera y transformación. Cuarzo rosa: amor propio, armonía y relaciones estables. Ajo: barrera energética contra la envidia. Laurel: prosperidad, dinero y éxito profesional.

Este ritual es muy poderoso.

Estos son los pasos a seguir

Escribe tus deseos para el 2026

En una hoja de papel vas a escribir tus propósitos de manera específica: metas financieras, objetivos laborales, intenciones amorosas, deseos espirituales y cambios personales que quieres manifestar.

Sé claro, directo y honesto. Recuerda que este ritual amplifica lo que tú proyectas. Dobla ese papel exactamente 7 veces, ya que el número siete simboliza apertura espiritual y buena fortuna.

Arma tu botella energética

El siguiente paso es introducir en una botella de vidrio el papel doblado. Agrega los siete dientes de ajo, las siete hojas de laurel y los tres cuarzos. Cierra bien la botella, pues este recipiente representará tu “semilla de intención”.

Entierra la botella en la maceta

Luego haz un hueco pequeño en la tierra de tu planta e introduce allí la botella con tus deseos. Cúbrela completamente. Con esto estarás simbolizando la siembra de tus metas y podrás permitir que la energía crezca junto con la planta.

Alimenta tu ritual cada Luna Nueva

En el 2026 habrá Luna Nueva en diferentes fechas por lo que en cada una de ellas debes agregar un poco de agua con canela.

Coloca la maceta en un lugar visible

Por último es importante que apliques como decoración la maceta para reforzar energéticamente las intenciones y mantienes la vibración del ritual.

Fuente: La Opinión

