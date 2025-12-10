ROMPE EL SILENCIO: La creadora de contenido mexicana Mercedes Roa da sus primeras palabras tras las agresiones sufridas en Francia y comparte fotos

Este lunes, el caso de la creadora de contenido enfocado en futbol, Mercedes Roa impactó tanto con sus fans como con el mundo entero luego de que se diera a conocer que había sido víctima de una fuerte agresión en Marsella, Francia después de un evento deportivo donde participaron leyendas del deporte como Zinedine Zidane, Payet o Frank Ribery.

A día y medio de lo sucedido, la mexicana explicó su versión de los hechos y a la vez expresó su sentir por este episodio tan lamentable el cual afortunadamente no pasó a mayores, aunque dentro del mismo video señaló que su vida corrió riesgo.

¿Qué fue lo que le pasó a Mercedes Roa?

La joven explicó que se encontraba en Marsella con dos amigas originarias de Francia y con un amigo quien le ayuda a crear parte de su contenido y mientras esperaban un taxi, su amigo mencionado se acercó a unos sujetos a pedir fuego para fumar, pero estos querían venderles a la fuerza drogas.

En seguida los sujetos del lugar habrían comenzado a agredirlos físicamente donde Mercedes incluso señalan que pudieron haber matado a su amiga.

Dentro de las agresiones, Roa contó que intentaron defenderse y calmar todo pero que los agresores continuaban y que los persiguieron y que en cierto momento ella terminó en el suelo y desorientada.

¿Cuál es la denuncia de Mercedes Roa?

Durante el mismo video, Roa señala que las autoridades francesas fueron muy inoperantes ante la violencia que ella y sus amigos habían sufrido y que realmente no lucían decididos a actuar, que lo único que hicieron fue llevarles al hospital y dejarles ahí esperando.

Dentro de esta espera, Mercedes Roa señaló que que incluso la seguridad del hospital se burlaron de ella y que se negaron a intentar comunicarse pues estos no hablaban inglés, complicando su atención.

Actualmente se sabe que la mexicana de 25 años está fuera de peligro más no el estado o la gravedad de sus acompañantes, por ahora Mercedes Roa se encuentra en Barcelona, dejando en claro su gratitud con sus seguidores y amigos cercanos que preguntaron sobre su estado.