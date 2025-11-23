En estos países se verá el eclipse solar más grande: fechas

Un eclipse solar es un evento astronómico que todos quieren poder ver. Consiste en que la luna oculta la luz del sol en la tierra, provocando que de repente de un día soleado, pasemos a una intensa oscuridad en cuestión de minutos, un fenómeno que ocurre muy rara vez, por lo que todo el mundo desea poder verlo.

Próximamente, se verá el más grande del siglo, por lo que muchos van a querer poder verlo. Para que no lo dejes pasar, te daremos todos los detalles, desde en qué países podrá ser más visible y las fechas. Así que toma nota de todo lo que te vamos a compartir.

¿Qué pasará el 2 de agosto del 2027?

Prepárate, porque el 2 de agosto del 2027, varios usuarios serán testigos del eclipse solar más grande del siglo. Los expertos de Eclipse Wise explican que, aunque no todos podrán ver su máximo esplendor, sí habrá por lo menos 10 países en los que podrán ver cómo la luna cubre en su totalidad al sol. Estos son los territorios que tendrán el gran privilegio:

España

Marrueco

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Por otro lado, el Instituto Geográfico Nacional de España detalla que, antes del eclipse más grande del siglo, será posible ver otro el 26 de enero del 2026 y otro en el 2028, puesto que es una sucesión de los 3 eclipses ibéricos. Es fundamental que los habitantes de esos países lo vean, ya que el próximo que se vería sería hasta el 2053.

¿Cómo ver un eclipse solar sin problemas?

Para poder ver un eclipse solar, hay que tomar ciertas precauciones, puesto que verlo directamente podría generar importantes afectaciones en nuestra vista. Por lo que se recomienda realizar las siguientes indicaciones:

No uses gafas de sol, binoculares, lente de cámara o telescopio

Mejor emplea anteojos especiales para eclipse o un visor solar de mano, así lo menciona la NASA.

Si deseas observar desde tu cámara, binoculares o telescopio, se recomienda el uso de un filtro solar especial.