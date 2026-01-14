Estos son los 5 cortes de cabello para mujeres de 20 años que serán tendencia en 2026, según la IA

Un corte de pelo es una elección bastante difícil que no debe quedar librada al azar. Esto lo que ocasiona es un cambio de imagen que puede o no ser favorable por lo que te traemos buenas noticias.

De acuerdo a la inteligencia artificial, para las mujeres de 20añoslatendencia se inclina hacia estilos con mucho movimiento, capas voluminosas y versiones modernas de cortes clásicos que requieren bajo mantenimiento.

¿Cuáles son los mejores cortes para mujeres de 20 años?

Butterfly Cut(Corte Mariposa)

Sin dudas este es el estilo que reinará este 2026.Se caracteriza por capas cortas superiores que enmarcan el rostro y capas largas inferiores, creando una ilusión de volumen y movimiento que imita las alas de una mariposa sin sacrificar el largo total. Es ideal para quienes buscan un look "glam" y dinámico.

French Bob Moderno

El bob es un clásico pero ha evolucionado en una versión más natural y sofisticada. Se lleva a la altura de la mandíbula con puntas ligeramente desfiladas y, a menudo, acompañado de un flequillo casual. Para 2026, la tendencia incluye el "Bob Flip", donde las puntas se peinan sutilmente hacia afuera para un aire retro y actual.

Wolf Cut con Capas Dinámicas

Aquí nos encontramos con un corte híbrido que mezcla el shagy mullet. Sigue vigente para las más arriesgadas. En 2026, se presenta con estructuras más ligeras y capas desvanecidas en la parte frontal para dar forma sin añadir peso excesivo, perfecto para un look fresco y alternativo.

Bixie (Bob +Pixie)

El Bixie es la opción ideal para quienes quieren el cabello corto pero con versatilidad. Combina la longitud de un bob con la textura y capas de un pixie, resultando en un estilo con mucha textura que es fácil de peinar y muy favorecedor para rostros jóvenes.

Waterfall Layers (Capas en Cascada)

Para melenas largas, la tendencia son las capas largas y fluidas que comienzan debajo del mentón. Este corte busca un efecto de "movimiento natural" y una estética de modelo de los años 90, aportando dimensión y volumen sin que el cabello se vea pesado.

