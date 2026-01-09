¿Buscas un cambio de look? Estos son los cortes de pelo más elegidos

Los cortes de pelo son realmente una decisión importante que debes tomar y hay algunos que son elegidos debido a que no requieren mucho tiempo a la hora de peinarlos.

Samuel dice que Rebeca es una desobligada, por eso él se tiene que quedar con su hija

Con las opciones que te vamos a mostrar ahora vas a ver que no necesitas usar plancha ni secador. Este corte tiene forma y estilo propio, además tu melena caerá perfectamente con muy poco esfuerzo.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo?

'Micro bob'

Este es un corte de pelo que es atrevido y lleno de carácter, es ideal para quienes buscan un cambio sin complicaciones. Tiene líneas cortas que hacen que el cabello tenga movimiento propio y las puntas pulidas aportan elegancia instantánea. Esto realza los rasgos del rostro aportando un aire juvenil y sofisticado a la vez.

Corte 'Rachel'

Después tenemos este corte que fue tendencia en los 90, que sigue siendo elegido por que da volumen y vida a tu cara sin complicaciones. Tiene capas suaves que van a enmarcar el rostro naturalmente dejando que el cabello tenga una caída ligera, con movimiento y aire. Es ideal para cabellos lisos como los ligeramente ondulados.

'Pixie' texturizado

Este es un estilo que cuenta con capas cortas y desfiladas que dejan que el cabello se mueva con naturalidad y lleno de vida, mientras que el volumen justo aporta personalidad y dinamismo. Es una gran opción para los que buscan resaltar los rasgos cada mechón parece estar colocado, aunque en realidad se acomoda solo.

Corte en 'V'

Este corte de cabello brinda movimiento y ligereza para aportar volumen donde lo necesita. Va a dejar que el cabello caiga de manera natural y suave pero no pesa ni se ve aplastado. Cuenta con puntas desfiladas de adelante hacia atrás que ayuda a que la melena se vea bien sola. Queda bien en cualquier tipo de cabello y no necesita nada más para lucir bien.