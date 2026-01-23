Estos son los esmaltes que dañan tus uñas, según la inteligencia artificial
Los ingredientes que contienen pueden ser perjudiciales para la salud por lo que se deben evitar.
Uno de los objetos más utilizados a diario son los esmaltes , sin embargo, se debe tener conciencia de lo que se utiliza para no dañar las uñas. Hay algunos que contienen químicos tóxicos, como el formaldehído, el tolueno y los ftalatos, los cuales pueden causar diversos problemas de salud.
Es por estoqueen ciertos lugares se ha prohibido el uso de TPO y DMPT en esmaltes semipermanente debido al gran riesgo potenciales para la salud.
¿Cuáles son los esmaltes que dañan tus uñas?
Los esmaltes contienen ingredientes que pueden resultar tóxicos. Estos son:
Formaldehído: Clasificado como carcinógeno, puede causar irritación y reacciones alérgicas.
Tolueno: Este neurotóxico puede provocar piel seca o agrietada, dolores de cabeza, mareos y, en casos graves, daños en el hígado y los riñones.
Ftalato de dibutilo (DBP): Actúa como disruptor endocrino y puede afectar la flexibilidad del esmalte.
Resina de formaldehído: Un alérgeno conocido que a menudo se encuentra en las fórmulas.
Alcanfor sintético: Aunque menos peligroso en pequeñas dosis, en grandes cantidades puede causar mareos y náuseas.
Óxido de difenilfosfina(TPO) y Dimetil-p-toluidina (DMPT/DMTA): Estos ingredientes, comunes en esmaltes semipermanentes, han sido prohibidos recientemente en la UE debido a su potencial cancerígeno, mutagénico y tóxico, además de posibles daños al sistema reproductivo y hepático.
Las opciones más seguras a la hora de utilizar esmaltes son los etiquetados como "X-Free" (3-Free, 5-Free, 7-Free, etc.).
3-Free: Libres de tolueno, ftalato de dibutilo (DBP) y formaldehído.
5-Free: Libres de los tres anteriores, además de resina de formaldehído y alcanfor sintético.
7-Free (o más): Excluyen aún más sustancias consideradas tóxicas o dañinas.
Elegir esmaltes libres de estos componentes es especialmente importante si se usan con frecuencia, ya que ayuda a prevenir problemas de salud a largo plazo.
Ten en cuenta estos consejos para poder cuidar tu salud. Deberás ser más precavida a la hora de leer etiquetas porque, aunque parezca un dato menor pues puedes estar poniéndote en riesgo.