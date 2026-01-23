Estos son los esmaltes que dañan tus uñas, según la inteligencia artificial

Uno de los objetos más utilizados a diario son los esmaltes , sin embargo, se debe tener conciencia de lo que se utiliza para no dañar las uñas. Hay algunos que contienen químicos tóxicos, como el formaldehído, el tolueno y los ftalatos, los cuales pueden causar diversos problemas de salud.

Es por estoqueen ciertos lugares se ha prohibido el uso de TPO y DMPT en esmaltes semipermanente debido al gran riesgo potenciales para la salud.

¿Cuáles son los esmaltes que dañan tus uñas?

Los esmaltes contienen ingredientes que pueden resultar tóxicos. Estos son:

Formaldehído: Clasificado como carcinógeno, puede causar irritación y reacciones alérgicas.

Tolueno: Este neurotóxico puede provocar piel seca o agrietada, dolores de cabeza, mareos y, en casos graves, daños en el hígado y los riñones.

Ftalato de dibutilo (DBP): Actúa como disruptor endocrino y puede afectar la flexibilidad del esmalte.

Resina de formaldehído: Un alérgeno conocido que a menudo se encuentra en las fórmulas.

Alcanfor sintético: Aunque menos peligroso en pequeñas dosis, en grandes cantidades puede causar mareos y náuseas.

Utiliza los esmaltes free.

Óxido de difenilfosfina(TPO) y Dimetil-p-toluidina (DMPT/DMTA): Estos ingredientes, comunes en esmaltes semipermanentes, han sido prohibidos recientemente en la UE debido a su potencial cancerígeno, mutagénico y tóxico, además de posibles daños al sistema reproductivo y hepático.

Las opciones más seguras a la hora de utilizar esmaltes son los etiquetados como "X-Free" (3-Free, 5-Free, 7-Free, etc.).

3-Free: Libres de tolueno, ftalato de dibutilo (DBP) y formaldehído.

5-Free: Libres de los tres anteriores, además de resina de formaldehído y alcanfor sintético.

7-Free (o más): Excluyen aún más sustancias consideradas tóxicas o dañinas.

Elegir esmaltes libres de estos componentes es especialmente importante si se usan con frecuencia, ya que ayuda a prevenir problemas de salud a largo plazo.

Ten en cuenta estos consejos para poder cuidar tu salud. Deberás ser más precavida a la hora de leer etiquetas porque, aunque parezca un dato menor pues puedes estar poniéndote en riesgo.

