Estos tenis estarán en tendencia en 2026 y quizá los encuentres en descuento estos meses

Tener un buen par de tenis es indispensable para cualquier época del año, pues son un tipo de calzado que permite caminar por tiempos prolongados o moverse entre largas distancias sin lastimar el pie. Y además de su comodidad, otro punto a su favor es que actualmente existe gran variedad de diseños en tendencia para 2026, lo que permite combinarlos para cualquier ocasión sin perder el estilo.

Así que si tienes pensado adquirir un par nuevo, pero quieres asegurarte de que sea una compra inteligente, entonces estos modelos podrían ser tu mejor opción. Estamos hablando de los sneakers de suela de goma con textura de gamuza; y de los tenis chunky con plataforma firme.

Instagram / @dualipa, @haileybieber En 2026 estarán en tendencia los diseños de tenis cómodos y fáciles de combinar

¿Por qué los tenis chunky y suelas de goma dominarán las tendencias en 2026?

En cuanto a las razones por las que estas siluetas han ganado gran popularidad, está el hecho de que son muy versátiles, pues se ven increíbles con looks casuales, pero también lucen bien con atuendos formales. Además, están disponibles en diversas tonalidades, desde colores vibrantes como el rosa o el azul, hasta un sobrio blanco con detalles en plateado.

Es precisamente gracias a sus discretos diseños y atemporalidad, que son una buena alternativa para quienes buscan unos zapatos que puedan usar en todo momento, pero sin la preocupación de parecer "desarreglados". Mientras que tienen el plus de que estos tenis combinan bien con los vestidos, jeans y faldas que arrasarán en las tendencias 2026.

Freepik Los tenis que estarán en tendencia este 2026 son versátiles y lucen bien con cualquier look

¿Cuándo empieza la temporada de rebajas en México?

Parte de hacer compras útiles consiste en recurrir a los mejores precios y promociones disponibles en las tiendas, así que un buen momento para conseguir un par de sneakers es en las rebajas. Si quieres los costos más bajos, el mes indicado es en enero, cuando empiezan los descuentos de otoño - invierno.

Por otra parte, si no quieres esperar tanto y ya te urge estrenar tus nuevos tenis y estar en tendencia, puedes revisar las ofertas que tendrá el Buen Fin 2026. En este caso no te olvides de leer con cuidado los términos y condiciones de cada establecimiento, y si compras en línea, hazlo siempre desde las páginas oficiales para evitar estafas o robo de datos bancarios.