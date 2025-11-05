Diseños de uñas que serán tendencia en Navidad 2025: son sencillas y elegantes

La Navidad 2025 llega con una propuesta de belleza que apuesta por lo natural y lo sofisticado. Este año, las tendencias en uñas combinan tonos clásicos con detalles minimalistas que reflejan elegancia sin esfuerzo. Por tal motivo, si buscas un estilo festivo que no pase desapercibido, estas ideas sencillas y refinadas serán la inspiración perfecta para lucir manos impecables en las próximas celebraciones.

Como todos los años, los rojos intensos, blancos perlados y los toques metálicos seguirán presentes, pero según el sitio especializado InStyle, se reinventarán en versiones más suaves y modernas para embellecer la manicura.

En el portal, mencionaron algunas propuestas para un look pulido, moderno y fácil de lograr en casa:



Dibujos de muérdago: se trata de una de las plantas más representativas de la Navidad. El diseño, con francesa lateral, se logra con ondas que estilizan la mano, al agregar un pequeño dibujo como este, llevarás un diseño elegante a la mesa.

se trata de una de las plantas más representativas de la Navidad. El diseño, con francesa lateral, se logra con ondas que estilizan la mano, al agregar un pequeño dibujo como este, llevarás un diseño elegante a la mesa. Glitter: puedes hacer una francesa con un difuminado de purpurina en dorado o blanco perlado. Es una idea muy versátil y combina con múltiples outfits.

puedes hacer una francesa con un difuminado de purpurina en dorado o blanco perlado. Es una idea muy versátil y combina con múltiples Lazos: esta tendencia se repite nuevamente al aplicar un efecto de uñas nacarado en rojo y jugar con un mix de patrones en tus uñas: una completa, otra francesa, la de en medio con un dibujo de lazo rojo.

(ESPECIAL/CANVA) Llevar uñas rojas también es para atraer la buena suerte, según el Feng Shui.

Los mejores accesorios para usar en Navidad

Por su parte, desde la revista Vogue compartieron cuáles son los accesorios clave que debes usar durante la Navidad:

