Así puedes evitar que tú corrector de las ojeras se vea seco en tu piel con unos sencillos tips

Dentro de la rutina de maquillaje es usual que se haga uso del corrector , un elemento que nos puede ayudar a disminuir la presencia de las ojeras. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que es una zona que puede lucir muy descuidada al no aplicar correctamente los productos o no hacer una buena preparación.

Si es un problema habitual en tu rutina, no te preocupes, porque te vamos a explicar cómo evitar que se vea seco en tu piel. Toma nota de todos los sencillos tips que te vamos a compartir.

¿Cómo aplicar el corrector para cubrir las ojeras?

No te preocupes, es muy usual que en las ojeras se vea seco con el corrector; es un problema que muchas hemos experimentado. Por suerte, es una situación que fácilmente podemos evitar. La tiktoker Carmen Campos explica cómo podemos evitar ese resultado en la piel; solamente hay que hacer los sencillos tips:

Antes de aplicar cualquier sombra o maquillaje, hidratamos con contorno de ojos. En caso de no tener uno, puedes sustituirlo por una crema. Después, aplica el corrector que mejor se acomode contigo, en especial que se adapte a tu tipo de piel. Difumina el producto; siempre aplica pequeñas porciones. Usa una brocha para esparcir todo el producto. Antes de sellar, espera unos minutos y, si observas que se hizo una línea de maquillaje, nuevamente difumina. Sella el producto con ayuda de una brocha y aplica pequeñas cantidades. Hazlo a toques, no arrastres.

¿Qué va primero, la base o el corrector de ojeras?

Con los sencillos tips anteriores vas a lucir un maquillaje lindo, evitando que todo se vea seco o acartonado. La clave es hidratar correctamente, esparcir el producto suavemente y nunca arrastrar para que tu piel tenga un aspecto uniforme y fresco.

Entre las usuarias ha surgido la duda sobre si va primero la base. Lo recomendado es que primero apliquemos el corrector para poder cubrir todas las ojeras y hacer un buen difuminado. Recuerda siempre emplear productos que se adapten a tu tipo de cutis, ya sea graso, seco o mixto.