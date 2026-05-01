5 diseños de uñas “trasparentes” para lucir en primavera 2026: te harán lucir natural y elegante

Con la llegada de la primavera 2026 la tendencia en las uñas es clara y natural con diseños transparentes, sin duda alguna una apuesta que deja ver tus manos más estilizadas, limpias, sofisticadas y naturales.

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En el mundo de la belleza las uñas transparentes se posicionan como un look fácil de combinar con cualquier estilo. Lejos de los colores intensos y diseños recargados esta tendencia se convierte en sinónimo de frescura y versatilidad. Además, está inspirado en el “clean girl”, ya que destaca por un acabado brillante, efecto cristalino y detalles minimalistas.

A continuación te dejamos 5 ideas de diseño de uña transparente para lucir en primavera 2026.



100% transparencia:

Uno de los diseños más populares es el efecto completamente transparente con brillo tipo gel, ideal para quienes prefieren un look pulido y discreto. Este estilo también conocido como “jelly nails”, simula una apariencia saludable.

|Pinterest Flores encapsuladas:

La incorporación de pequeñas flores encapsuladas o detalles botánicos. Estas uñas logran un equilibrio entre lo natural y lo femenino, evocando la esencia de la primavera sin saturar el diseño.

|Pinterest Glitter:

Para quienes buscan un toque más llamativo, el glitter sobre una base transparente es una excelente alternativa. Este diseño añade luz y movimiento a las manos, sin perder la elegancia característica de la tendencia.

|Pinterest Efecto vidrio:

Las uñas con efecto vidrio o “glass nails” que juegan con reflejos y transparencias para crear un acabado moderno y sofisticado. Este estilo ha sido impulsado por celebridades convirtiéndolo en el must de la temporada.

|Pinterest Diseño minimalista:

Las uñas con estilos minimalistas son otra opción dentro de las propuestas de diseños transparentes, para hacerlo lucir necesitas solo plasmar líneas blancas, beige o tonos pastel sobre una base transparente, este diseño ofrece una propuesta contemporánea y chic. Este diseño es ideal para quienes desean algo diferente, pero sin caer en excesos.

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