¡INCREÍBLE! El gato que tiene puesto de GERENTE en una empresa

En redes sociales se volvió muy viral el caso de un gato que fue rescatado y se integró al equipo de trabajadores de una empresa mexicana, aquí te contamos todo sobre este gatito que ha causado mucha ternura entre los internautas.

¿Quién es el gato que se integró a una empresa como trabajador?

Miauricio es un gato de color naranja que fue rescatado por empleados de una empresa en México. Sin embargo, el caso ganó popularidad cuando se supo que este tierno animal se sumaba al equipo de trabajo como “gerente de apoyo emocional”. Su trabajo consistirá en dar acompañamiento a los trabajadores y con esto reducir el estrés y mejorar el ambiente laboral. Todos los empleados de la empresa estuvieron muy felices por su llegada debido a que con sus ronroneos y maullidos hará felices a todos.

El video que ganó pronta viralidad muestra a Miauricio colocando su huella en un contrato además de que porta un gafete propio. El adorable gato es prueba de que integrar animales al área laboral puede resultar una situación muy positiva para los trabajadores.

¿Por qué las empresas integran animales a sus lugares de trabajo?

Sumar animales a las áreas laborales es una práctica que muchas empresas han añadido a sus políticas. Sin embargo, muchas personas se preguntan si hacerlo es una buena opción ya que no todos comparten la idea de que es bueno hacerlo.

De acuerdo con algunas clínicas de animales, integrar esta práctica y llevar perros o gatos al trabajo es positiva ya que cuenta con algunos beneficios como: reducir el estrés, aumentar la creatividad y por ende la productividad para llevar a cabo mejor las tareas asignadas, mejora el ambiente laboral entre los integrantes del equipo ya que los animales transmiten alegría y optimismo así como diversos estímulos que combaten las emociones negativas.

A pesar de los beneficios que esto tiene se deben seguir ciertas medidas de seguridad, por ejemplo deben haber protocolos de vacunación, desparasitación. Se deberá saber si todo el equipo está de acuerdo con la decisión de integrar animales debido a que ciertas personas en ocasiones cuentan con alergias a algunas razas. Por otro lado, se deben señalar las áreas específicas dónde los animales puedan estar para preservar su bienestar, ya que no todos los lugares son aptos y algunos los podrían poner en riesgo.

Realizar esta acción puede generar éxito si se lleva a cabo de forma segura y con precauciones. Hoy en día este concepto cada vez es más popular en áreas laborales.

