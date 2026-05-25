Infusión de lavanda y manzanilla: por qué se recomienda y para qué sirve

Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, precisan desde el Instituto Mayo Clinic. Sin embargo, sus expertos advierten que las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias.

En muchas ocasiones, estos sentimientos son difíciles de controlar y pueden interferir en la calidad de nuestro descanso. Dormir puede tornarse difícil en algunas ocasiones y es por eso que no solo la consulta con un especialista puede ayudar, sino que existen alternativas naturales que, en muchas culturas, se han convertido en parte de sus tradiciones.

Ansiedad y descanso

Diferentes fuentes de información remarcan que manejar la ansiedad y lograr un descanso reparador es uno de los desafíos más comunes y, a la vez, más cruciales para el bienestar diario. En este punto, los expertos advierten que cuando la mente está hiperactiva, el cuerpo se tensa y el sueño se convierte en el primer afectado, creando un círculo vicioso: a menos descanso, más ansiedad.

Es por todo lo mencionado que, para romper este ciclo, es útil abordar la situación desde dos frentes: bajar las revoluciones del cuerpo y darle orden a la mente antes de ir a la cama.

Lavanda y manzanilla para descansar

Una de las estrategias para enfrentar la ansiedad y lograr un buen descanso es la ingesta de una infusión natural muy fácil de preparar. Se trata de un té que combina lavanda y manzanilla, uno de los recursos naturales más efectivos para desacelerar el ritmo al final del día.

Mientras que la manzanilla actúa principalmente calmando el cuerpo a nivel físico y digestivo, el aroma y los compuestos de la lavanda trabajan directamente reduciendo la actividad del sistema nervioso, revelan diferentes fuentes de información.

Cómo preparar esta infusión

Para extraer las propiedades medicinales sin que la infusión se vuelva amarga (un error común con la lavanda), el secreto está en el tiempo de reposo y la proporción.

