5 opciones para reemplazar los azulejos de tu casa por alternativas de estilo vintage

Las nuevas tendencias de diseño y decoración de interiores están invitando a lograr grandes transformaciones en los distintos espacios del hogar. Ya no solo se trata de cambiar el color de las paredes, sino que las propuestas apuntan a texturas, mobiliarios y hasta detalles en la iluminación.

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Uno de los ejemplos más fuertes del presente es la tendencia de despedirse de los azulejos tradicionales en cocinas y baños que pisa cada vez más fuerte en el diseño de interiores contemporáneo.

¿Adiós a los azulejos?

De acuerdo con los expertos en diseño, la búsqueda de espacios visualmente continuos, amplios y de estética minimalista ha impulsado el uso de revestimientos continuos como el microcemento, el porcelánico de gran formato o las pinturas impermeables de alta resistencia.

♬ Vibes - ZHRMusic @magiadecolab Cuándo pintar los azulejos de tu baño? 👉yo María Cecilia soy a favor de los Baños colores retro. Ahora, entiendo que a muchos de ustedes el color bordó no les gusta. Y no pueden entrar en obra. Entonces: por qué vivir con la sensación que estás en un baño que no te gusta? Cada uno tiene que sentirse libre! 🌈 y nos tenemos que respetar. La realidad es que antes era más posible comprarse una casa nueva y entrar en obra y ahora ya no lo es. . 👉Les dejó tres casos. 1) El baño del cliente de @alencapetrich . Los dueños querían cambiar el color. Esta fue la propuesta. ❤️ 2) El baño de RO @pablooptica . Tenía un baño todo emparchado y muchas ganas de verlo lindo. Para ella y sus clientes de la óptica. 👉estos son los casos que yo ceci pintaría. Fue lo que también hice en mi baño de mi taller. Tenía toda pared emparchada. Azulejos viejos descascarados. El piso manchado. 👉 y les digo más chicas chicos. Si alguno de ustedes tiene ganas de generar una mordiente MÁS potente en especial en los pisos de BALDOSAS vean en tutorial donde explicamos cómo hacer microcemento antes de pintar. En este caso usamos masilla. Me van a preguntar: por qué no lo hacen siempre?: por la lógica razón que este paso lleva más presupuesto. El que lo tenga y quiera invertir que lo haga.🌪próximamente vamos a vender el kit🎊 (hay dos reel donde mostramos el paso a paso) 3) el baño de mis papás. Esta es la opción más económica. Y es NO pintar los azulejos. Y adaptar la deco a esa paleta de colores. Es lo que yo hice. Les regalé un juego de toalla gris y busqué unos adornos de la casa que combinaran y les pinté el mueblecito de gris. Y FIN. . 👉como siempre digo: en decolab nos conectamos en las semejanzas y nos respetamos en las diferencias #maximadecolab

Estos materiales eliminan por completo las antiestéticas juntas donde se acumula la suciedad y la humedad, ofreciendo superficies lisas, sumamente higiénicas y con una enorme versatilidad de texturas y acabados modernos. Así se presentan los principales motivos por los que estamos ante el adiós a los clásicos azulejos.

Azulejos y estilo vintage

En la actualidad debemos tener en cuenta que la innovación tecnológica ha introducido alternativas que transforman la reforma del hogar en un proceso rápido, limpio y sin escombros. Es por eso que para quienes buscan renovar sus ambientes y darles ese encanto nostálgico, elegante y con personalidad del diseño de interiores de época, no hace falta que se limiten al clásico azulejo cerámico.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), podemos saber que hoy en día existen materiales espectaculares que recrean la estética retro a la perfección, muchos de ellos más fáciles de instalar y mantener. Al respecto, esta tecnología nos comparte 5 excelentes opciones para reemplazar los azulejos tradicionales por alternativas de estilo vintage:

Revestimientos de PVC o poliuretano de "falsa chapa": Inspirados en los icónicos techos texturizados de la época victoriana y los años 20, estos paneles imitan las antiguas placas de metal repujado.



El toque vintage: Vienen con motivos geométricos o florales en relieve. Podés encontrarlos en acabados oxidaddos, bronce, cobre o simplemente en blanco decapado para un look shabby chic.

Ventajas: Son 100% resistentes al agua (ideales para cocinas y baños), se cortan con cúter y se pegan directamente sobre la pared o el azulejo viejo.

Papel pintado vinílico: El papel tapiz es el rey indiscutido de las cocinas y baños vintage de mediados de siglo. Al ser vinílico, resiste perfectamente la humedad ambiente y las salpicaduras puntuales.



El toque vintage: Para un look de los años 50 o 60, buscá estampados geométricos sutiles o motivos botánicos. Si preferís algo más clásico o provenzal, los diseños tipo Toile de Jouy o florales delicados quedan increíbles.

Ventajas: Cambia radicalmente la temperatura visual de un espacio, haciéndolo mucho más cálido que el azulejo frío.

Microcemento con acabado patinado o colores tierra: Aunque el microcemento suele asociarse a lo moderno, si se trabaja con una paleta de color y un acabado específico, evoca inmediatamente los suelos y paredes de las antiguas casas de campo o los patios coloniales.



El toque vintage: En lugar del gris industrial, optá por tonos arena, terracota, verde oliva o blanco roto. Un acabado texturizado o con aguas simula el desgaste natural del tiempo.

Ventajas: Al ser continuo (sin juntas), es ultra higiénico, facilísimo de limpiar y se aplica directamente sobre el azulejo existente, ahorrándote el engorro de picar la pared.

Paneles de madera wall paneling: Los revestimientos de media altura con listones de madera (o MDF hidrófugo) son un clásico de las casas de campo inglesas o de las cocinas americanas de los años 40 y 50.



El toque vintage: Listones verticales pintados en tonos pastel (verde agua, azul empolvado, gris cálido) o blanco roto, rematados con una moldura elegante en la parte superior.

Ventajas: Aporta una textura visual única y protege las paredes de golpes. Si usás las versiones aptas para humedad, transforman por completo el área del comedor de diario o las paredes secas del baño.

Pintura epoxi de alta gama + plantillas stencil: Si no querés meterte en obras ni sumar volumen a la pared, podés transformar la superficie actual. La pintura epoxi para azulejos permite bloquear el color viejo, y el uso de stencils te permite recrear los diseños de las antiguas baldosas hidráulicas del siglo XIX.

