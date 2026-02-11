7 ideas para reciclar toallas viejas y rotas para darles un segundo uso

Las toallas viejas y rotas al poco tiempo suelen tirarse de inmediato, pero la gente olvida que son telas a las que se les puede seguir dando un segundo uso, siendo una forma innovadora de reciclar el artículo, métodos con los que podemos cuidar el medio ambiente y ahorrar unos pesos extras.

Es así que te vamos a compartir 7 ideas para reusar las prendas que tengas en el hogar; los resultados te van a sorprender y querrás empezar a usarlos constantemente.

¿Qué puedo hacer con toallas viejas?

En esta ocasión, hemos consultado directamente con Gemini, quien en automático nos explica diversas formas en que podemos reciclar las toallas viejas y rotas, empleando ideas diferentes para darles un segundo uso. Por eso se recomienda hacer lo siguiente:

Trapos de limpieza : Córtalos en cuadrados y cose las orillas.

: Córtalos en cuadrados y cose las orillas. Alfombra : Corta tiras largas; con 3 tiras formas una trenza, crea varios lazos así, para finalmente unirlos en un espiral.

: Corta tiras largas; con 3 tiras formas una trenza, crea varios lazos así, para finalmente unirlos en un espiral. Discos desmaquillantes : Corta círculos del tamaño de tu mano, cose 2 círculos y listo.

: Corta círculos del tamaño de tu mano, cose 2 círculos y listo. Juguetes para morder : Si quieres hacerles un regalo a tus perros, corta tiras anchas de toalla, cose los extremos cortados y realiza nudos en cada extremo.

: Si quieres hacerles un regalo a tus perros, corta tiras anchas de toalla, cose los extremos cortados y realiza nudos en cada extremo. Repuesto para la mopa : Corta un rectángulo amplio, que sea más grande que el de la mopa, añade los botones de presión y listo.

: Corta un rectángulo amplio, que sea más grande que el de la mopa, añade los botones de presión y listo. Guante exfoliante : Corta la forma de tu mano en la toalla; cosemos dos guantes para poder usarlos.

: Corta la forma de tu mano en la toalla; cosemos dos guantes para poder usarlos. Protector de corriente: Enróllala completamente, métela en una media larga vieja y colócala en la base de la puerta para que no entre aire frío.

¿Qué pasa si tiro mi ropa a la basura?

Desechar toallas viejas y rotas a la basura podría ser la solución más sencilla para eliminarlas de casa, pero es una mala opción, puesto que al tratarse de textiles, empieza a liberar gases tóxicos al descomponerse con los desechos, por lo que es importante buscar alternativas adecuadas para reciclar y darle un segundo uso.

Al usar estas ideas lograrás reducir los gases de efecto invernadero que generan, además de poder ahorrar unos pesos extras al respecto, así que aprovecha todas las recomendaciones que te hicimos; varias de ellas son muy sencillas de lograr.