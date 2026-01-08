12 juguetes de Kpop Demon Hunters que cuestan menos de 900 pesos y son personajes claves en la película

Kpop Demon Hunters es la nueva sensación mundial que no solo se quedó en la película sino en miles de productos que han salido a la venta, cualquiera que tenga este estampado es lo que todos los fans de la película desean, es por eso que te decimos cuáles son los 12 juguetes de Kpop Demon Hunters más increíbles que hay en el mercado.

Kpop Demon Hunters es la película del año que ha cautivado a chicos y grandes por el mensaje tan bello que tiene sobre la autenticidad, valentía y amistad. Es la favorita de personas de todas las edades, especialmente de las pequeñas del hogar. Es por eso que te damos 12 ideas de juguetes y productos que son perfectos para regalar y consentir a las fans de esta película y que además cuestan menos de 900 pesos mexicanos.

1.- Camisetas: Definitivamente esta prenda de ropa es muy funcional y cuenta con gran accesibilidad para conseguirla además de que es barata. Es por eso que es una opción ideal para regalar a una fan de la película.

camiseta kpop demon hunters|Crédito: Instagram @geekinoutwithethan

2.-Funko pop: Estas famosas figuras ya cuentan con el diseño de los personajes de la película como Rumi, Zoey, Mira y Derpy, es por eso que son una opción ideal de juguete para cualquier fan de la película.

Funko Pop Kpop Demons Hunters|Crédito: Instagram @poncewrestlingcollection

3.- Labubus con diseños de los personajes de la película: Definitivamente estas emblemáticas figuras que han sido la sensación por muchos meses ya tienen su propio diseño personalizado por lo que son perfectas para regalar.

Labubu Kpop Demon Hunters|Crédito: Instagram @joannetanch

4.- Figuras coleccionables: Las figuras de todos los personajes de Kpop Demon Hunters ya están disponibles, además es muy divertido abrirlas ya que es sorpresa saber cual es la que te tocará.

Figuras coleccionables de KPop Demon Hunters|Crédito: Instagram: @nixgeekstore

5.-Muñecas tejidas de los 3 personajes principales: Rumi, Zoey y Mira ya que son muy lindas para cualquier ocasión como decoración o simplemente jugar además de que visualmente son muy lindas.

Muñecas tejidas Kpop Demon Hunters|Crédito: Instagram @candice_costureras

6.- Mochilas: No son un juguete, pero son muy funcionales para la escuela, sobretodo para este regreso a clases por lo que serán la favorita de todas las niñas esta temporada.

Mochila Kpop Demon Hunters|Crédito: Instagram @cordys_corner

7.- Muñecas de terciopelo: Las muñecas son un juguete infaltable para cualquier niña, especialmente aquellas que sean originales, como lo es el caso de las de terciopelo, mismas que son muy bonitas y se han convertido en las favoritas de muchas niñas.

Muñecas de terciopelo Kpop demon hunters|Crédito: Instagram: @lacoeterno

8.- Cajas de regalo: Las cajas de regalo se han vuelto un regalo muy original especialmente si están personalizadas. Hoy en día ya han diseños de esta gran película.

Cajas de regalo Kpop Demon Hunters|Crédito: Instagram @vivicreativa

9.-Llaveros: Definitivamente los llaveros son un regalo perfecto ya que son muy utilizables en llaves, carteras, mochilas y cualquier bolsa, por lo que cualquier fan de la película sin duda lo utilizará mucho.

Llaveros Kpop Hunters|Crédito: Instagram @olikat_art

10.- Galletas: Los dulces y postres con la imagen de la película es un infaltable en la lista de regalos. Hoy en día hay muchas reposterías que se dedican a replicar diseños con cada uno de los personajes.

Galletas kpop demon hunters|Crédito: Instagram @sugarandcrumbsbg

11.-Discos: La música es un elemento fundamental de esta película por lo que regalar un disco en físico que cuente con todas las canciones que el filme incluye es una opción ideal.

discos kpop demon hunters|Crédito: Instagram @hmv_workington

12.- Muñecas tipo barbie: Definitivamente las muñecas tipo barbie son las favoritas de muchas niñas por lo que regalarlas es la mejor opción para que se diviertan mucho.