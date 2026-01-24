La “regla de oro” que nadie te cuenta para tener una Costilla de Adán digna de revista

La Monstera, también conocida como Costilla de Adán , se ha convertido en una de las plantas de interior más deseadas por su estética tropical y sus icónicas hojas perforadas. Pero no siempre logra desarrollar esos característicos "agujeros" que la vuelven tan llamativa. Esto suele generar frustración entre quienes la cultivan en casa.

Según especialistas en jardinería, el secreto no está en productos milagrosos, sino en reproducir lo mejor posible su hábitat natural. Originaria de selvas húmedas de Centroamérica, esta planta necesita condiciones específicas de luz, humedad y espacio para desplegar todo su potencial ornamental y alcanzar ese aspecto digno de revista.

La regla de oro para lograr que la Costilla de Adán tenga hojas grandes y perforadas

Si tu Costilla de Adán o Monstera no desarrolla esas perforaciones tan características, es señal de que algo está faltando. El primer punto clave es la luz indirecta intensa: si la planta está en un ambiente oscuro, solo va a sacar hojas lisas y pequeñas.

En cambio, cuanto más cerca esté de una ventana luminosa (pero sin sol directo), mayores serán las probabilidades de que crezcan hojas grandes y con agujeros bien definidos. Además de la luz, la humedad ambiental es fundamental.

A la Monstera le gusta el aire húmedo, por lo que en espacios secos conviene rociar sus hojas con agua o colocar un humidificador cerca. Otro aspecto clave es el espacio para crecer: las hojas jóvenes son las que desarrollan las perforaciones más marcadas, así que es importante que la planta tenga lugar para expandirse, incluso con un tutor o soporte vertical.

Tips prácticos para estimular las perforaciones de la planta Costilla de Adán o Monstera

Ubicarla cerca de una ventana luminosa, sin sol directo.

Mantener la humedad moderada en el ambiente.

Regar sin encharcar : el exceso de agua puede pudrir las raíces.

: el exceso de agua puede pudrir las raíces. Fertilizar en época de crecimiento para aportar nutrientes.

De acuerdo con la paisajista y experta en plantas de interior Verónica Ghilardi, la Monstera responde mejor cuando se la trata como una planta tropical: mucha luz, humedad constante y nada de estrés hídrico. Con estos cuidados simples pero constantes, la Costilla de Adán puede transformarse en la protagonista absoluta de cualquier ambiente.