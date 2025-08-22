7 plantas que purifican el aire y casi no necesitan cuidados: se verán hermosas en tu casa

La decoración con plantas es una de las tendencias más fuertes de los últimos años, en especial ahora que hay mayor diversidad de especies disponibles y hasta para diferentes necesidades. En el caso de aquellos que quieren darle un toque de naturaleza a sus espacios, pero sin tener que dedicarles tanto tiempo a su mantenimiento, existen al menos 7 opciones que purifican el aire y son óptimas para estos propósitos.

Estas son las plantas que no necesitan muchos cuidados y purifican el aire

1. Monstera

Las Monsteras son una de las especies mayormente utilizadas para adornar habitaciones o espacios cerrados, pues su apariencia radiante y grandes hojas las hacen imposibles de ignorar. Y por si fuera poco, fungen también como purificadoras de aire y no necesitan atención minuciosa para permanecer de pie.

Canva Las Monsteras purifican el ambiente de una habitación y sobreviven con pocos cuidados

2. Higuera llorona

Esta planta que es tan llamativa por su apariencia verde con manchas blanquecinas, es una de las mejores alternativas para purificar el aire de cualquier hogar. El sitio especializado Garden Health explica que la Higuera llorona tiene la capacidad de absorber agentes en el aire que desprenden los artículos de limpieza y en productos de belleza como los esmaltes.

3. Palma areca

Para los amantes de las plantas vistosas y con movimiento, las Palmas arecas son una alternativa perfecta, en especial si se busca un aliado para reducir los agentes negativos del aire. De acuerdo con el sitio especializado Plants & Flowers Foundation Holland, se trata de una especie que reduce las sustancias nocivas y aumenta la cantidad de oxígeno en las habitaciones.

4. Helechos

Si quieres algo más discreto, pero que igualmente se vea precioso, los Helechos se convertirán en tus preferidos porque fungen como purificador del ambiente. Además, al convivir bien con la humedad, pueden situarse en el baño o cerca de la cocina sin el peligro de que se debiliten.

Canva Los helechos son una excelente alternativa de plantas que purifican el aire

5. Aloe vera

Las plantas de Aloe vera son otra gran opción para eliminar cualquier agente negativo del aire, ya que según un artículo de Gas Measurement Specialists, puede acabar con los formaldehídos y bencenos. En cuanto a los cuidados, solo necesita un poco de luz solar y sobrevive con riegos poco frecuentes.

6. Aglaonema

También conocida como "árbol perenne chino”, es otra de las plantas imprescindibles al momento de buscar alternativas que mantengan el ambiente libre de impurezas. Otro aspecto a su favor es que luce radiante incluso cuando obtiene poca luz y se riega con frecuencia irregular.

7. Palma de bambú

Se trata de una especie ampliamente conocida por sus propiedades benéficas con el ambiente, ya que tal como señala Garden in South Africa, suprimen la presencia de sustancias nocivas como xileno y benceno.

Canva Las Palmas de bambú purifican el aire gracias a su gran altura

Adicionalmente, estas plantas ayudan a purificar el aire gracias a su altura, ya que pueden crecer un par de metros y les da la capacidad de filtrar aire en cantidades grandes.