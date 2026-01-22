Así debes de limpiar las hojas de tus plantas

Millones de personas son amantes de las plantas, por lo que siempre buscan tener algunas en sus hogares, donde brindan un toque especial a la decoración. Sin embargo, hay lugares en donde se van a llenar de polvo, lo cual las puede afectar en su desarrollo. Por ese motivo, se debe conocer la forma correcta de limpiar sus hojas sin dañarlas.

Aunque para muchos, quitar el polvo de sus hojas puede ser una tarea complicada o que pueda tomar mucho tiempo, ahora existe un truco que se ha hecho viral en las redes sociales, el cual te puede ayudar a cumplir con dicha labor.

Así puedes limpiar las hojas de tus plantas en casa

Lo primero que debes de saber, es que no todas las plantas necesitan este tipo de cuidado, ya que sabes eso, te vamos a revelar la forma sencilla y efectiva en que puedes cumplir con esta tarea y hasta darle un poco de brillo extra.

Las plantas que más necesitan de una limpieza, son las que tienen hojas grandes y gruesas, lo primero que debes evitar es el usar productos como limpiadores, ya que esto las pueda dañar.

Para poder limpiarlas, solamente vas a necesitar un trapo humedecido con agua para quitar el polvo que puedan tener en su superficie, aunque ya existen algunas marcas que tienen productos especiales para esta tarea.

Cuando las plantas que quieres limpiar son de hojas pequeñas, usar un trapo no es la mejor opción, por lo que en estos casos puedes usar un pincel o brocha de pelo suave, las cuales serán tus mejores aliadas para esta tarea. En caso de tener espinas, la herramienta indicada será un cepillo de dientes.

En caso de tener esa plantas afuera, esas se limpian con el agua de lluvia, pero en la temporada de sequía, se deben aplicar agua para poder mantenerlas en condiciones óptimas.

