Esta es la mejor forma para maquillarte después de los 60 años

Los adultos de la tercera edad cada vez están más interesados en unirse al mundo de la moda, y en este año 2026 distintos ámbitos buscan regresar a sus raíces tal y como lo es, por ejemplo, el maquillaje. Ante esta situación, aquí conocerás algunos trucos para maquillarte si superas los 60 años de edad.

Ya sea tanto en hombres como en mujeres, la realidad es que son cada vez más las personas que utilizan el maquillaje como un método de belleza con el cual puedan eliminar algunas imperfecciones del rostro para, así, lucir más joven. Debido a este hecho, expertos han recomendado una serie de consejos para quienes desean maquillarse y ya tienen 60 años o más.

¿Cuáles son los mejores trucos para maquillarse después de los 60 años?

“Gato”, maquillador de Maybelline New York, establece que el primer gran truco deriva de utilizar poca base en el contorno de los ojos. De acuerdo con sus palabras, las personas que tienen 60 años o más deben cuidar que su rostro no luzca con mucho maquillaje, pues de lo contrario podrían perder esa naturalidad que están buscando.

Otro detalle a considerar, de acuerdo con la maquilladora Noemí Nohales, parte del hecho de mezclar distintas bases de tu agrado a fin de encontrar una tonalidad espectacular y acorde a tu tono de piel. Se trata, entonces, de mezclar una crema hidratante con la base del maquillaje para obtener un resultado formidable.

Finalmente, debes prestar mucha atención a las manchas del rostro, las cuales se vuelven habituales a partir de los 60 años. No se trata de cubrir estas con intensas capas de maquillaje, sino más bien aplicar una capa fina y, posteriormente, un toque de corrector solamente en esta mancha a fin de que luzca mucho menos.

Un cuidado especial a la figura de los ojos

“Gato” recomienda utilizar sombras en color crema para la base de los párpados , así como sombras en polvo para terminar con el maquillaje en esta parte del ojo. La intención es contar con sombras satinadas que iluminen la cara de la persona de 60 años o más, pues a través de esta situación la belleza aumentará considerablemente.