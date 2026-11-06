Cómo usar el romero y canela para evitar la caída de cabello

La caída del cabello es uno de los problemas que más afecta a las personas y se puede dar por diversos motivos. Aquí te vamos a contar sobre un remedio casero donde se usa el romero y la canela para reducir la caída.

Por un lado, el romero ayuda a fortalecer la raíz y la canela estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Sin dudas, la manera más efectiva es preparando un tónico capilar en infusión o también puedes incorporarlo en champú.

¿Cómo usar esta mezcla para la caída del cabello?

Opción 1: Tónico capilar de romero y canela (Recomendado)

Ingredientes:

Agua: Una cantidad suficiente para preparar la infusión.

Romero: Ramas de romero fresco o romero seco.

Canela: Ramitas de canela.

Preparación:

Vas a poner el agua al fuego en una olla pequeña. Una vez que comienza a hervir vasa a agregarle las ramas de romero y canela. Baja el fuego al mínimo, tapa la olla y déjala hervir suavemente durante un tiempo determinado.

Cuando apagues el fuego vas a dejar enfriar la mezcla completamente con la olla tapada para que se puedan concentrar los nutrientes. Cuela el líquido para retirar las ramas y viértelo en una botella con atomizador (spray) para facilitar su aplicación.

Cómo aplicarlo:

A la hora de usarlo vas a rociar el tónico directamente sobre el cuero cabelludo puede estar seco o húmedo. Hazlo de manera periódica. También puedes hacer masajes suavemente con la yema de tus dedos para activar la absorción. Puedes enjuagarlo o no eso depende de tu decisión.

Opción 2: Potenciar tu champú habitual

Esta es una alternativa para cuando tomas una ducha. Lo que puedes hacer es agregar romero seco y canela dentro de tu botella de champú. Agita bien antes de usar y haz el lavado normal.

Es importante que antes de usarlo hagas una prueba de alergia y que suspendas el uso si hay molestias.