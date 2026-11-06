Cómo usar el romero y canela para evitar la caída de cabello

La caída del cabello es uno de los problemas que más afecta a las personas y se puede dar por diversos motivos. Aquí te vamos a contar sobre un remedio casero donde se usa el romero y la canela para reducir la caída.
Por un lado, el romero ayuda a fortalecer la raíz y la canela estimula la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Sin dudas, la manera más efectiva es preparando un tónico capilar en infusión o también puedes incorporarlo en champú.
¿Cómo usar esta mezcla para la caída del cabello?
Opción 1: Tónico capilar de romero y canela (Recomendado)
Ingredientes:
- Agua: Una cantidad suficiente para preparar la infusión.
- Romero: Ramas de romero fresco o romero seco.
- Canela: Ramitas de canela.
Preparación:
Vas a poner el agua al fuego en una olla pequeña. Una vez que comienza a hervir vasa a agregarle las ramas de romero y canela. Baja el fuego al mínimo, tapa la olla y déjala hervir suavemente durante un tiempo determinado.
Cuando apagues el fuego vas a dejar enfriar la mezcla completamente con la olla tapada para que se puedan concentrar los nutrientes. Cuela el líquido para retirar las ramas y viértelo en una botella con atomizador (spray) para facilitar su aplicación.
Cómo aplicarlo:
A la hora de usarlo vas a rociar el tónico directamente sobre el cuero cabelludo puede estar seco o húmedo. Hazlo de manera periódica. También puedes hacer masajes suavemente con la yema de tus dedos para activar la absorción. Puedes enjuagarlo o no eso depende de tu decisión.
Opción 2: Potenciar tu champú habitual
Esta es una alternativa para cuando tomas una ducha. Lo que puedes hacer es agregar romero seco y canela dentro de tu botella de champú. Agita bien antes de usar y haz el lavado normal.
Es importante que antes de usarlo hagas una prueba de alergia y que suspendas el uso si hay molestias.