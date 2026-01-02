¡No lo hagas! Hay un error común que estanca la energía en el primer día del año

Estamos iniciando un nuevo año por lo que la energía cambia por lo que el Feng Shui manifiesta que hay un error que influye en cómo se moverá la energía a lo largo de los meses siguientes. Es importante que tengas en cuenta que los pequeños gestos, actitudes y decisiones de ese día adquieren un valor especial.

Para esta etapa muchos se concentran en los rituales, colores o amuletos, pero hay un error más frecuente y silencioso que pueden pasar desapercibido, según lo que dice el Feng Shui. No debes comenzar desde la queja, el desgano o el encierro energético, sin dar lugar a la renovación que este nuevo ciclo propone.

¿Cuál es el error que bloquea la abundancia?

De acuerdo con lo que manifiesta el Feng Shui, el error más común que se lleva a cabo el 1° de enero es mantener la misma energía emocional y ambiental del año anterior, especialmente si estuvo cargado de estrés, cansancio o frustraciones.

Muchos se levantan de mal humor, hablan solo de problemas, se quedan en espacios cerrados y desordenados o pasar gran parte del día quejándose por lo que activan una vibración de estancamiento.

Si bien esto no es malo, simbólicamente le estás comunicando al entorno y a ti mismo que no hay una apertura al cambio. Es como que le cierras las puertas al nuevo año.

Es un día para la positividad.|Canva

El Feng Shui sostiene que la energía necesita movimiento para renovarse. Es por esto que te invita a ventilarlos ambientes, permite la entrada de luz natural o no permanezcas en lugares cargados durante el inicio del año ya que refuerza la sensación de bloqueo.

Por otro lado, tienes que tener en cuenta las palabras que dices el primer día del año ya que tienen un peso simbólico especial. No hables de pérdidas, conflictos, deudas o preocupaciones constantes debido a que refuerza una energía de carencia.

