NUNCA debes consumir alguno de estos 3 alimentos en el desayuno, según los especialistas

Aunque muchos ven el desayuno como el pilar de una alimentación equilibrada , la realidad es que no todos los alimentos que se presentan como “saludables” lo son en verdad. Al menos así lo advierten los especialistas, pues hay algunos ingredientes que se consumen con frecuencia por la mañana que podrían estar afectando tu energía, tu digestión e incluso tu metabolismo sin que lo notes. Algunos de ellos son los cereales, las leches vegetales y as barritas de cereales o proteínas. Pero, ¿qué pasa si los comes?

Por sorprendente que parezca, estos tres alimentos pueden arruinar tu energía desde las primeras horas del día, haciéndote sentir cansado y sin ganas de hacer nada. Según explica el médico especializado, David Céspedes, en un video publicado en su TikTok, en donde comparte tips de nutrición y de salud.

Estas recomendaciones están respaldadas por Healthline quienes también rechazan este tipo de alimentos para el desayuno. Tampoco recomiendan los waffles o los hot-cakes, las tostadas de mantequilla, los muffins, ni el jugo de fruta. En su lugar, existen alimentos que son mejor reemplazar y que, en unos días, notarás la diferencia, pues no contienen altos niveles de azúcar. ¿Cuáles son? Sigue leyendo.

Entonces, ¿cuáles alimentos son saludables en el desayuno?

Los alimentos que SÍ debes comer en la mañana porque son más saludables, según Healthline y Mayo Clini, son:

Desaynar un toast de aguacate con huevo es mejor que unos hot-cakes.|(ESPECIAL/CANVA)

Una tortilla con espinacas, papas, tomates y queso mozzarella.

Tostada integral con aguacate y huevo.

Elige yogur griego natural con fruta fresca y nueces (puedes ponerle un chorrito de miel orgánica).

Toast de huevo con aguacate y chía.

Ensalada de melón con especies.

Puedes hacer unos hot-cakes, pero de plátano con avena y huevo, sin azúcar.

Avena previamente remojada toda la noche.

Si cambias tu forma de alimentarte por una más saludable, podrás notar cómo te dará menos hambre a lo largo del día, sino también un cambio en tu digestión y tu energía.