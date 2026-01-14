A partir de los 50 y 60 años, tienes que usar estos colores de pelo para iluminar tu rostro

Por si no lo sabías, luego de los 50 y 60 años pues el color del pelo es un aliado clave para que puedas lucir una imagen rejuvenecida y sofisticada. Tienes que elegir el tono correcto para que puedas iluminar el rostro, suavizar las facciones y realzar la belleza natural con elegancia.

En esta edad se debe optar por los matices cálidos que reflejan mejor la luz, aportan equilibrio al tono de la piel y suavizan visualmente las líneas de expresión.

¿Cuáles son los colores de pelo que iluminan tu rostro?

Castaño claro luminoso

Este es un castaño con matices cálidos pero a su vez elegante y atemporal. Es un tono que aporta profundidad sin endurecer las facciones del rostro, además es ideal para quienes buscan un cambio natural, ya que suaviza las líneas de expresión y se adapta con facilidad a la transición de las canas.

Rubio miel

Luego nos encontramos con este tono que es muy favorecedor debido a que brinda luz y calidez a la piel, sobre todo en los rostros maduros. Quienes lo utilizan pueden irradiar una imagen mucho más moderna y sofisticada, con una melena más iluminada y suave.

Chocolate con reflejos dorados

A la hora de rejuvenecer pues los tonos chocolates son los más favorecedores. Este cuenta con destellos dorados que dan movimiento y brillo al pelo por lo que aporta un efecto rejuvenecedor que enmarca el rostro y realza el tono de la piel.

Gris plata sofisticado

Esta es una forma en la que puedes llevar bien el estilo de las canas. Si el color plateado está bien trabajado no te hará envejecer sino queda una imagen mucho más contemporánea, ilumina el rostro de forma natural y con elegancia.

Cobre suave

El cobre suave es muy vibrante pero equilibrado. Hay versiones suaves y naturales que es perfecto para poder iluminar las facciones como así también brindar un toque de frescura. Con este tono se ven favorecidas las pieles claras y medias por lo que aporta un aire juvenil pero lleno de personalidad.