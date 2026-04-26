La fortuna que se embolsará Alana Flores en su última pelea en Supernova Strikers Génesis 2026

Esta es la fortuna que se podría embolsar Alana Flores en su última pelea en Supernova Strikers Génesis 2026. La Influencer ha sido una referente de este concepto de entretenimiento, y de acuerdo con una red social, se ha dado a conocer cuál es la cantidad que se llevaría la YouTuber y se habla que podría ser de entre $85,000 y $180,000 pesos por pelea, esta cifra no se ha confirmado y sólo es una especulación.

Fuertes rumores señalan que, Alana Flores se habría llevado una fortuna de $200,00 pesos mexicano luego de su pelea en Supernova Strikers 2025 cuando se impuso a Gala Montes; a esa cifra se le podría añadir una suma extra que sería de $50,000 adicionales, luego de haber apostado cien mil pesos a ella misma si es que ganaba.

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¿Cuánto dinero ganan los Influencers que participarán en Supernova Génesis 2026?

Se ha dicho que, los peleadores que participarán en Supernova Génesis 2026 podrían recibir un pago de 89 mil o hasta 179 mil pesos mexicanos, el pago dependerá de la popularidad de cada uno de los creadores de contenido. Cabe señalar que, el sueldo fijo no es fijo y dependerá del impacto mediático de cada creador de contenido.

Cartelera de Supernova 2026

Milica vs Ari Geli

ElAbraham vs Nando

Víctor Ordóñez “Lonche” vs Guillermo Peña “Willito”

Lupita Villalobos vs Kim Shantal (hasta el momento, esta contienda no tiene confirmado una contrincante con la exparticipante de La Granja VIP)

Mario Bautista vs Aarón Mercury

Alana Flores vs Flor Vigna

¿En qué eventos ha quedado campeona Alana Flores?

Vs Zelling y Nissaxter en la Velada del Año IV en el 2024

Vs Mav en el Stream Fighters 3 en el 2025

Vs Gala Montes en Supernova Strikers en el 2025

Alana Flores se retirará tras Supernova 2026

Por otro lado, de acuerdo con un medio local, la creadora de contenido de 25 años dio a conocer que, tras concluir el evento de Supernova Génesis 2026 se retirará de los cuadriláteros luego de llevarse a cabo este evento de entretenimiento: “Pues la verdad es que yo estoy dispuesta como a pelear con quien sea que me pongan enfrente; pero yo no creo seguir después de esto en el boxeo, la verdad. Creo que esta por fin es oficialmente mi última pelea”.

