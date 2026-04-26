Cartelera completa de Supernova Génesis 2026: lista de peleas de box oficiales

Estamos a un par de días de que se lleve a cabo Supernova Génesis 2026, uno de los eventos más esperados por todos los aficionados no solo del box sino del entretenimiento y contenido en redes sociales ya que el evento consistirá en los combates en el ring entre figuras públicas del medio digital. Es por eso que en esta ocasión te presentamos la cartelera oficial y completa.

¿Cuál es la cartelera completa de Supernova Génesis 2026?

Luego de que Samadhi Zendejas cancelara su pelea contra Alana Flores y Lupita Villalobos tuviera que abandonar su participación debido a un problema médico, la cartelera oficial de Supernova Génesis 2026 queda de la siguiente manera.

Alana Flores VS Flor Vigna

Kim Shantal VS Karely Ruiz

Lonche VS Willito

Mario Bautista VS Aron Mercury

Milica VS Ari Geli

ElAbraham VS Nando



Fecha, lugar y hora de Supernova Génesis 2026:

Supernova Génesis 2026 se llevará a acabo este próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México a las 16: 00 horas (Hora Ciudad de México) aunque los combates comenzarán de manera oficial a las 7:00 pm. En el Sitio Web de Azteca UNO tendremos la cobertura del evento con un LiveBlog que se estará actualizando minuto a minuto así como con información previa al evento. Por otro lado, se publicarán notas con la información más relevante y detalles inéditos de lo que ocurra en la pelea.

Artistas que estarán presentes en Supernova Génesis 2026:

Supernova Génesis 2026 contará con la presencia de artistas que harán una presentación musical. Algunos de ellos pertenecen al género de música regional mexicana y urbana. A continuación te presentamos la lista completa:

Carin León:

Ozuna

Victor Mendivil

Óscar Maydon

Por otro lado, el evento contará con la presencia de La Cotorrisa y El Zar como comentaristas, Juan Guarnizo, Berth Oh! como hosts, Jimmy Lennon Jr. como presentador oficial y finalmente Omar Camacho, Bárbara de Regil y Alexis Omman como invitados especiales.