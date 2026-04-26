Fecha y hora para ver las peleas de Supernova Génesis 2026: cartelera con Alana Flores y Flor Vigna

Este fin de semana diversos influencers se subirán al ring de boxeo para pelear y buscar llevarse la victoria y el gran cinturón ganador. Es por eso que en esta ocasión te presentamos la fecha exacta y hora para que veas Supernova Génesis 2026.

Fecha y HORARIO para ver Supernova Génesis 2026

Supernova Génesis 2026, la pelea entre influencers sobre el ring de box, se llevará a cabo este próximo domingo 26 de abril a partir de las 16:00 horas. Sin embargo, los combates comenzarán a partir de las 7: 00 pm. Hasta el momento no se ha confirmado el horario específico de cada pelea.

Dónde seguir Supernova Génesis 2026

Podrás seguir toda la cobertura del evento a través del Sitio Web de Azteca UNO, en dónde publicaremos un LiveBlog sobre todo lo que suceda, mismo que se estará actualizando minuto a minuto. Por otro lado, publicaremos notas de los momentos más relevantes y toda la información para que no te pierdas absolutamente nada. Te recomendamos seguir las redes sociales de Azteca UNO como Instagram, Facebook, canal de WhatsApp y TikTok para que veas la información al instante.

Cartelera COMPLETA y OFICIAL de Supernova Génesis 2026

Luego de diversos cambios que ha tenido Supernova Génesis 2026 respecto a las personas que van a pelear por diferentes motivos, la cartelera oficial es la siguiente:

Alana Flores VS Flor Vigna

Kim Shantal VS Karely Ruiz

Lonche VS Willito

Mario Bautista VS Aron Mercury

Milica VS Ari Geli

ElAbraham VS Nando

Supernova Génesis 2026: Lugar de la pelea

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México, uno de los recintos más importantes para llevar a cabo en el país. A continuación te presentamos las rutas de transporte público más rápidas y fáciles si es que asistirás al evento de manera presencial.

Metro: La estación de metro más cercana es Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6 (línea de color rojo). Una vez que salgas del metro la Arena se encuentra a pocos pasos por lo que tardarás menos de 15 minutos en llegar.

Metrobús: La línea recomendable para llegar es Tecnoparque, misma que pertenece a la Línea 6 (color rosa) y la cual viaja de El Rosario a Villa de Aragón. Una vez que salgas de la estación tendrás que caminar cinco minutos aproximadamente para llegar al recinto.

Tren suburbano: Si tu plan es bajar en la Estación Fortuna, la cual se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, esta opción de transporte es perfecta para ti ya que caminarás un kilómetro para llegar a la Arena.