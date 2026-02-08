Las 7 plantas con flores que puedes cultivar en febrero para tener un jardín colorido

A quienes son amantes de la jardinería y desean obtener un jardín colorido, característica que es posible al incorporar plantas con flores de diversas variantes. Pero es importante que, al momento de incorporar nuevos ejemplares, sean los adecuados para cultivar en el mes en el que nos encontremos.

Es así que te vamos a explicar cuáles son las opciones que puedes sembrar en febrero. Conoce todos los detalles al respecto para que obtengas una zona llena de color y brillo único.

¿Qué flores se pueden sembrar en febrero?

Al momento de cultivar, es importante que sean ejemplares que se adapten a las características climatológicas del mes, con la principal finalidad de que puedan sobrevivir y desarrollarse exitosamente. Es así que para febrero se recomienda colocar ciertas plantas con flores para tener un jardín colorido; considera las siguientes alternativas:

Petunias

Dalias

Geranios

Margarita

Clavel

Caléndula

Pensamientos

Rosas

Son ejemplares que suelen desarrollarse en buenas condiciones para las plantas que mencionamos anteriormente. Aunque mencionamos que son grandes opciones para obtener un jardín colorido, también es posible hacerlo en maceta. Pero antes de cualquier cosa, investiga las indicaciones de cuidado para que pueda crecer sin ningún inconveniente.

Si eres principiante en el tema de las plantas, te recomendamos que reconsideres la alternativa, ya que la siembra de las semillas y el cuidado de flores suele ser más compleja y requiere de ciertos cuidados más específicos, mejor opta por opciones con menos cuidados.

¿Cuándo se pueden sembrar las semillas de flores?

Para tener un buen crecimiento de plantas con flores , es importante que se haga durante la primavera, que puede ser desde febrero hasta abril, temporada donde hay un clima idóneo para poder desarrollar a las plantas.

Recuerda que para poder cultivar a las plantas, inicialmente debe hacerse con un semillero, empleando tierra que tenga un buen drenaje, con la principal finalidad de que tenga la suficiente agua para crecer y evitando la acumulación de agua. Igualmente, es importante que siempre verifiques el tipo de ejemplar que vas a desarrollar.