Cómo maquillar los ojos a partir de los 60 años con sombras marrón

A partir de los 60 años, hay que tener cuidado al maquillar los ojos, ya que puede haber ciertos productos o colores que se encargan de enmarcar ciertas arrugas que tengamos. Por eso hay que aplicar ciertas técnicas para lograr un mejor acabado en tu apariencia.

Si eres amante de las sombras marrón, no temas, te vamos a explicar cómo lo puedes aplicar sin ningún tema en miradas de mujeres mayores, con el que lograrás un look juvenil.

¿Cómo maquillar los ojos a los 60 años?

Al maquillar los ojos a partir de los 60 años, no buscamos ocultar las arrugas; en realidad, lo principal es iluminar y levantar la mirada, aplicando productos que no se vayan a cuartear. Por lo que Gemini recomienda hacer los siguientes pasos para usar las sombras marrón:

Preparación: Aplica primer de ojos y un corrector ligero; evitarás que las sombras se acumulen en los pliegues. Después sella el producto con polvo translúcido. Levantamiento: Aplica un tono vainilla en todo el párpado. En la cuenca coloca una sombra marrón medio con un pincel difuminador. Difumina el color hacia la sien. En el delineado, aplica un lápiz marrón café, haciendo una línea fina al ras de las pestañas superiores y difuminamos. Detalles extras: Las cejas las rellenamos suavemente, haciendo pequeños trazos simulando los vellos. Riza tus pestañas y aplica una máscara de pestañas solamente en las superiores. En la línea de agua aplica un tono crema o nude para agrandar la mirada.

¿Qué colores de sombras usar para rejuvenecer la mirada?

Al momento de maquillar los ojos con sombras marrón, hay que hacer una buena selección de colores para tener un acabado elegante. Por lo que se recomienda usar un marrón medio para dar profundidad, vainilla o hueso para iluminar la ceja, el lagrimal y para la base. Mientras que recomienda el uso de marrón oscuro para definir la línea de las pestañas o para hacer un delineado.

A partir de los 60 años, se recomienda evitar el uso de sombras con brillo o glitter excesivo, debido a que van a acentuar las líneas de expresión; en su lugar, recomienda un toque de satinado para aplicar en el centro del párpado móvil, pero siempre con moderación.