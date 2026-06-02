5 cortes de cabello maltratado que te quitan años y te iluminan el rostro

Los cortes de cabello en una melena maltratada pueden convertirse en tu gran aliado, ya que logran retirar todo el daño que puedas tener y al mismo tiempo te quitan años, siendo estilos rejuvenecedores que merecen la pena ser usados por su aspecto y efecto.

Si todavía no sabes qué estilo usar, te detallaremos algunas alternativas que merecen la pena, ya que iluminan el rostro y eliminan todo el daño que puedas tener.

¿Qué cortes de pelo son rejuvenecedores?

Explica el Modo IA de Google, que con cortes de cabello podemos transformar la melena maltratada, obteniendo un aspecto más rejuvenecido al momento de eliminar todas las puntas abiertas que tengamos. Para que te quiten años e iluminen el rostro, recomienda las siguientes opciones:

Blunt Bob: Corte recto y sin capas, que elimina todas las puntas abiertas, además de que engrosa visualmente el pelo debilitado.

Shaggy crecido: Ideal si no quieres perder tu melena larga; ayuda a distribuir las capas texturizadas, obteniendo un movimiento desenfadado y con frescura.

Bixie: Un híbrido entre el pixie y el bob, ideal para melenas maltratadas por tintes o decoloraciones.

Clavicut con puntas desfiladas: A nivel de la clavícula, logra recortar las puntas, obteniendo un look rejuvenecedor.

Melena midi: Realiza en el interior de la melena, retirando todo lo quebradizo. Obteniendo un look juvenil y con mayor movimiento.

¿Qué hacer si mi cabello está muy maltratado?

Si tu melena está muy maltratada, lo principal que podemos hacer es usar los cortes de pelo, ya que de esta manera eliminamos toda la zona dañada, frenando todo el quiebre que se puede generar y que se extienda.

Por otro lado, se recomienda aplicar productos para su cuidado, desde productos hidratantes, protectores térmicos, mascarilla, el uso de agua tibia al lavarlo y desenredar con cuidado al cepillarlo de abajo hacia arriba. Con el nuevo look y ciertos cuidados lograrás un aspecto que te quitará años e iluminará tu rostro al instante.