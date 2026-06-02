¿Ya entendió? Emmanuel entra a la Cocina Oculta con el pelo recogido... ¡lo felicitaron en MasterChef 24/7!

Emmanuel, uno de los cocineros de MasterChef 24/7 más polémicos, sorprendió a la Chef Isabel Carvajal cuando se hizo presente en la Cocina Oculta con una imagen mucho más limpia y el cabello recogido... ¡el cambio fue tan notorio que hasta la misma "Maestra de Fuego" lo felicitó!

La imagen de Emmanuel en la cocina sorprende a la Chef Isabel Carvajal... ¿adiós a las polémicas?

Desde que MasterChef 24/7 arrancó con sus transmisiones, los cocineros han sido objeto de varios llamados de atención por parte de los "Maestros de fuego" y hasta de los mismos jueces debido a la poca higiene que tienen al manejar los alimentos y sus estaciones de trabajo.

Poco a poco, los participantes han ganado práctica no sólo para cocinar, sino también para mantener las normas de higiene necesarias al momento de tocar algún alimento; sólo Emmanuel, uno de los cocineros más controvertidos, se mantuvo empeñado en presentarse a la cocina con shorts y el cabello suelto.

Emmanuel se llevó varios regaños e incluso protagonizó roces con los Maestros por su afición a entrar a la cocina con un descuido en su imagen; sin embargo, este lunes 02 de junio del 2026 el participante sorprendió a la Chef Isabel Carvajal cuando se hizo presente con el pelo recogido perfectamente.

"Muy bien, Emmanuel, todo el mundo diciendo que estás bien guapo pero peinado te ves más (guapo), ¿ya lo vieron? Que lo vean en la cámara lo bien peinadito que viene, vi que te bañaste, bienvenidos, felicidades", dijo la Chef con una sonrisa.

A Carmen, por otro lado, no le fue tan bien, pues se presentó en la Cocina Oculta todavía con los parches en los ojos, un descuido garrafal que le valió una reprimenda por parte de la Maestra.

Tener las uñas cortas, las manos lavadas y el cabello bien recogido son sólo algunas de las reglas que los cocineros de MasterChef 24/7 deben seguir en todos los retos de la Cocina Oculta ya que todo lo que preparan llega a manos de personas que no tienen nada que ver con el reality.

Delicias como mermeladas y órdenes de enchiladas han salido directamente de la Cocina Oculta para ser degustadas por el público, por lo que la limpieza es importante, ¿crees que Emmanuel debió ser felicitado?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?