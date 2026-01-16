Las mejores propuestas de peinados relamidos que mejoran la belleza de tu rostro

El 2026 se vislumbra como un año en el que el apartado físico tomará una relevancia importante tanto en hombres como en mujeres por igual. Para ellas, un aspecto a considerar será el tipo de cortes a utilizar, por lo que aquí conocerás las mejores propuestas de peinados relamidos a tener en cuenta este año.

Los peinados relamidos dejaron de ser llamativos para muchas personas a lo largo del año pasado; sin embargo, se espera que para este 2026 las cosas cambien considerablemente, por lo que distintas páginas, como Glamour, han dado a conocer algunas alternativas eficaces y llamativas para las personas que gustan de este corte de pelo.

¿Cuáles serán los mejores peinados relamidos para este 2026?

Los peinados relamidos tienen como característica principal presentar un aspecto arreglado al instante, por lo que suelen lucir bien en la mayoría de los rostros. Ante esto, uno de los que será tendencia en este 2026 es el que tiene la parte central elegante a través de un pelo hacia atrás, mismo en el que se dejará la raya en medio completamente intacta.

Te puede interesar: Los mejores peinados que serán tendencia en moda durante 2026

El Flippy Side Part, el cual destaca por tener un corte bob, ayuda a separar las puntas para conseguir un peinado de raya que coincide con el apartado tradicional pero que, a su vez, es novedoso. Del mismo modo aparece la Trenza Versátil, misma que consiste en atarse el pelo mediante una trenza para elevar la belleza de tu corte.

El Bun Clásico también destaca por contar con un estilo de piezas fluidas que, en conjunto, ayuda a crear un look por demás caprichoso pero, a su vez, estético. Finalmente aparece el peinado Medio Arriba / Medio Abajo, mismo en el que se deja el cabello suelto o semirecogido en combinación con ondas glamurosas.

¿Cuál es el mejor corte y peinado para ti?

Recuerda que, más allá de lo que establecen los estilistas y expertos en moda, el mejor corte de cabello es aquel que te haga sentir bien contigo mismo y que, en esencia, sea fácil y sencillo de realizar. Además, considera otras aristas tales como el tamaño de tu pelo, el tipo y estilo que este tenga (lacio, castaño, rizado, etc).