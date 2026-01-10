7 peinados en tendencia para novias este 2026

Las bodas son de los eventos que más se llevan a cabo durante el año, sin duda es el día más importante para una mujer donde todo tiene que salir perfecto ¡hasta el peinado! es por eso que te damos 7 ideas de peinados que serán tendencia este año.

1.- Chongos con volumen: El cabello recogido es ideal para las novias que tienen un vestido con detalles que deben lucir aún más. Sin embargo, para esta idea es importante hacer el chongo con volumen en la parte superior y dejar algunos cabellos sueltos. Es fundamental que el peinado se selle con fijador.

peinado chongo con volumen|Crédito: Pexels

2.- Cabello suelto con ondas: El cabello suelto es un peinado básico que no pasa de moda. Es recomendable está opción si el vestido de la novia no con cuenta con una gran cantidad de detalles, sino que es más minimalista. El look destacará si se realiza una línea de lado y se crean ondas con volumen.

cabello suelto con ondas|Crédito: Pexels

3.- Coletas pulidas: El famoso “clean look” en coletas también se puede incorporar, especialmente si el vestido cuenta con detalles que valen destacar. Esta idea es perfecta para aquellas novias que buscan los detalles minimalistas, elegantes y sofisticados.

Coleta pulida|Crédito: Pexels

4.- Peinado semi recogido: Si lo que buscas en un balance entre el cabello recogido y el suelto, la media coleta será la opción ideal para ti. Es importante que para que destaque realices ondas en la forma que prefieras, añadas volumen en la parte superior y agregues un tocado.

Peinado semirecogido|Crédito: Pexels

5.- Peinados con trenzas: Definitivamente las trenzas son un detalle que añade textura y volumen a cualquier peinado, por lo que es ideal para añadirlas cuando el cabello estará suelto o cuando será recogido.

Peinados con trenzas|Crédito: Pexels

6.- Peinados con diademas: Los accesorios que se añaden al cabello en los peinados para bodas son un infaltable. Uno de los más utilizados con las diademas, de las cuales hay muchos diseños, desde las que cuentan con piedras brillantes hasta las más minimalistas y que solo buscan añadir un toque especial.

Peinados con diademas|Crédito: Pexels

7.- Chongo pulido: Los peinados completamente pulidos serán una tendencia este año, este recogido se debe realizar con suficiente fijador para que el peinado dure toda la fiesta.

Chongo pulido|Crédito: Pexels

Así que ya sabes, si pronto darás el ¡sí! en el altar ya tienes algunas opciones de peinados que puedes realizarte dependiendo tus gustos y necesidades para el gran día.