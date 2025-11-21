¿Qué puedes hacer para que tu perro sea más feliz? Estudio responde

Son millones de personas las que cuentan con un lomito en casa, y más que tratarse de una simple mascota, este ser se ha convertido en un miembro valioso de la familia. Ante ello, un estudio brinda las indicaciones adecuadas para hacer que nuestro perro sea aún más feliz de lo que ya es.

La lealtad que caracteriza a tu perro hace que este te acompañe durante el resto de su vida como signo de agradecimiento por darle casa y sustento. En ese sentido, ¿sabías que existen métodos fáciles y sencillos para hacer que nuestro lomito sea completamente feliz a nuestro lado?

Guía paso a paso para hacer que nuestro perro sea más feliz

De acuerdo con una investigación realizada en la Universidad de York en el Reino Unido, un perro puede ser aún más feliz cuando sus dueños le hablan con una voz estilo bebé en comparación a, por ejemplo, hablarles de manera normal. La fuente detalla que este tipo de comunicación es más eficaz si entrega palabras clave entre ambos seres.

Te puede interesar: ¿Las nochebuenas son tóxicas para las mascotas? Esto se sabe

Dicha práctica cuenta con efectos claros y precisos sobre el perro, pues por medio de este se comprobó que su cerebro se activa con una intensidad mucho mayor ante voces agudas y cálidas; es decir, aquellas parecidas a las que los humanos hacen con un bebé o recién nacido.

La atención y la emoción que los perros muestran ante estas voces ayuda a que su actividad sea más elevada, lo cual aumenta la conexión hormonal que tiene con su dueño. Finalmente, estos efectos pueden ser analizados en su saliva, la cual se expande cuando su felicidad está al máximo.

¿Cómo evitar que nuestro perro sufra de frío en invierno?

Parte de las razones para hacer que nuestro perro sea más feliz deriva de velar por su salud. Bajo este contexto, se recomienda cuidarlo a través de ropita y camitas adecuadas para ellos, sobre todo, durante esta etapa de invierno en donde las temperaturas pueden superar los -10 grados en algunos estados del país.