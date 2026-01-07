4 consejos clave para cuidar tu bienestar en el año nuevo

Con el inicio del año, cientos de personas tenemos como propósito mejorar nuestra salud o apariencia física por lo que inmediatamente recurrimos a dietas, sin embargo, autoridades de salud y especialistas en nutrición recordaron la importancia de adoptar hábitos sostenibles que contribuyan al bienestar físico, que aunque parezcan pequeños suelen ser más efectivos que los planes restrictivos que prometen resultados rápidos pero no se sostienen en el tiempo.

A continuación, te presentamos los cuatro consejos esenciales para comenzar el año cuidando tu salud:

Prioriza alimentos frescos y naturales

Se recomienda basar la alimentación en verduras, frutas, cereales integrales y proteínas magras como pescado, pollo sin piel, huevo y leguminosas. A la par, se sugiere limitar ultraprocesados, bebidas azucaradas y alcohol, debido a su relación con sobrepeso y enfermedades metabólicas.

Organiza tus comidas y mantén horarios

Respetar horarios ayuda a controlar el apetito y prevenir atracones, ejemplo seguir el modelo del Plato Saludable facilita las porciones: mitad verduras, un cuarto proteína magra y un cuarto carbohidratos ricos en fibra.



Planear los menús de la semana,

No saltarse tiempos de comida,

Consumir entre 1.5 y 2 litros de agua al día.

Muévete más y cuida tu descanso

La actividad física regular mejora la circulación, el estado de ánimo y el control del peso.

Dormir alrededor de 8 horas favorece el equilibrio hormonal y regula el apetito.



Construye hábitos sostenibles, no dietas extremas

Los especialistas subrayan la importancia de cambios graduales y permanentes:



Reducir azúcares y harinas refinadas,

Elegir grasas saludables de origen vegetal,

Consumir frutas de temporada como naranja, papaya, guayaba y manzana,

Incluir verduras como espinaca, brócoli, calabaza y zanahoria.

Recuerda que estos ajustes, mantenidos en el tiempo, tienen un impacto significativo en la salud, asimismo, las autoridades de salud reiteran que el bienestar no depende de soluciones rápidas, sino de hábitos consistentes: comer mejor, moverse más, descansar adecuadamente y disfrutar la alimentación sin culpas cuando la ocasión lo amerite.

Cuando estos hábitos se integran a la rutina, no solo ayudan a prevenir enfermedades, sino que también elevan la energía, el ánimo y la calidad de vida. El progreso se construye paso a paso y cada decisión diaria cuenta.