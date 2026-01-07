Esta es la playa de Cancún más bonita para 2026, según la Inteligencia Artificial

Sin dudas Cancún es uno de los destinos más concurridos debido a la belleza con la que cuenta. De esta manera, elegir la playa más bonita puede ser un poco difícil pero sobre todo subjetivo teniendo en cuenta que cada uno tiene sus preferencias.

Elegir puede depender si buscas aguas tranquilas o con oleajes, pero tenemos que mencionar que Playa Delfines, Playa Gaviota Azul y Playa Norte(en Isla Mujeres, cerca de Cancún ) son consistentemente aclamadas como las mejores opciones para 2026 debido a su belleza y servicios.

¿Por qué estas islas de Cancún son tan aclamadas?

Playa Delfines (El Mirador)

Esta es una playa ideal para vistas panorámicas, fotografías (con el famoso letrero de "Cancún"), y un ambiente animado con oleaje más intenso. Es popular entre locales y turistas.

Aquí encontrarás estacionamiento gratuito, baños públicos, regaderas y palapas (cabañas) gratuitas. Está ubicado en el kilómetro 18 del Bulevar Kukulcán.

Playa Gaviota Azul (Playa Forum)

Este sitio es ideal por sus aguas cristalinas y de poca profundidad, perfectas para nadar y familias con niños. Se encuentra cerca de la zona de bares y discotecas, lo que ofrece un ambiente vibrante.

Las playas de Cancún, un pedacito del paraíso inmenso que es el Caribe Mexicano. 🌊🌴☀️🏨



📷 @anapatyp pic.twitter.com/k0zvrQO1hA — Playa Riviera (@PlayaRiviera) November 28, 2025

Si concurres a este lugar tendrás baños, regaderas y fácil acceso, aunque no cuenta con renta de sombrillas ni venta de comida en la playa. Se ubica detrás de la Plaza Forum, en el kilómetro 9.5 del Bulevar Kukulcán.

Playa Chac Mool

En cuanto a esta playa, tenemos que mencionar que ofrece una experiencia más tranquila que Gaviota Azul, con un oleaje variable pero generalmente moderado. Ofrece palapas, baños, duchas públicas y estacionamiento gratuito. La misma se ubica cerca del kilómetro10del Bulevar Kukulcán.

También puedes visitar otras playas que son muy lindas como Playa Norte que es considerada una de las mejores playas de todo México, es famosa por sus aguas tranquilas, poco profundas y cristalinas, que la hacen parecer una piscina natural. Es perfecta para relajarse, nadar y practicar esnórquel.

