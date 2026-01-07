Horacio Beamonte sufrió una trombosis luego de perder la vista producto de su enfermedad

Lamentablemente Horacio Beamonte debió ser hospitalizado de urgencia ya que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia por lo que fue desahuciado debido a que rechazó los tratamientos de quimioterapia.

¿Qué hacer después de un golpe en la cabeza? Esteban Herrasti, especialista en primeros auxilios, comparte valiosos consejos

¿Cómo se encuentra Horacio Beamonte?

Lucero Campos, madre del actor , manifestó que fue ella quien pidió que lo llevaran al hospital luego de que perdiera la vista y sufriera fuertes dolores en el ojo.

En una entrevista la actriz dijo que, "Ustedes estaba enterados que tenía un problemita en su ojito, le dolía bastante el ojo izquierdo, le dolía mucho la cabeza y llegó un momento en el que ya era un dolor insoportable, a pesar de que yo los tuve inyectando aquí, con medicamentos que pues ya los conocemos".

De esta manera la madre de Beamonte dijo que el dolor no cedía a pesar de que el actor estaba medicado. Además dijo que es tremendo para ella como madre verlo sufrir de esa manera.

Dada la situación es que tomó la decisión de que lo llevaran de nuevo al hospital de urgencia porque no lo veían bien. Allí lo internaron debido a que el dolor era muy fuerte.

Beamonte estuvo dos días en urgencias y luego lo trasladaron a piso en donde lo mantuvieron en observación. Así es que se cumplieron 10 días en el hospital.

Lucero Campos dijo que se sentía feliz de que su hijo saliera nuevamente de una crisis de salud y el diagnóstico fue una trombosis en el ojo.

Los médicos estuvieron atendiendo su dolor y la trombosis y confirmaron que había líquido dentro de su ojo que estaba haciendo presión en el nervio óptico y fue lo que le generó la ceguera. El actor optó por el tratamiento paliativo tras haber rechazado las quimioterapias.

Además, los especialistas le manifestaron que si abandonaba el tratamiento su tiempo estimado de vida era de cuatro a ocho meses.

