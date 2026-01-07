Gran preocupación por “La Fatshionista” quien manifestó que su vida corre peligro

La Fatshionista había renunciado al podcast “Seis Copas”, tras anunciar que lo hacía por salud mental pero esto ha generado gran revuelo teniendo en cuenta que ahora su vida estaría corriendo peligro.

Priscila Arias, quien se desempeña como creadora de contenido, se encuentra muy preocupada. Ella había dejado el podcast el 31 de diciembre de 2025 y volvió a reaparecer en esta oportunidad para decir que el ámbito está hostil.

¿Qué le ocurre a “La Fatshionista”?

Priscila Arias ,'La Fatshionista',decidió abandonar el programa en plena víspera de Año Nuevo. Si bien el plan del equipo de trabajo era anunciarlo en marzo del 2026, la influencer se sintió presionada por lo que tomó la decisión de salir antes. Esto fue porque todo iba a estallar.

"Lamento que mi responsabilidad afectara a las demás e hiciera que todo explotara. Me callé para no empeorar las cosas y eso lo empeoró. O sea, p*tocagadero",manifestó la influencer.

Así es que manifestó que la exigencia que le exigían en el podscat no era sana. El sacrificio de su tiempo y energía no se comparaba con lo que recibía a cambio, y como la reina del body positive que es, decidió que su lealtad debía ser para ella misma y no para un contrato.

Sin embargo, lo que más preocupó fue que La Fatshionista decidió contar la verdad sobre el odio masivo en redes sociales que ha traspasado la pantalla.

La influencer asegura que se siente vulnerable y aterrada de encontrarse con personas que hayan "elegido un bando opuesto".

"Tengo pavor... Me aterra que si viajo sola me enfrente a una situación incómoda en la que no pueda hacer nada. Lo noto en las miradas incómodas de la gente en la calle, las mesas de vatos en restaurantes donde me señalan y se ríen",dijo muy asustada. A esto agregó que el desprecio por su físico y su postura feminista le están jugando en contra ya que la ponen en el ojo de la tormenta.

