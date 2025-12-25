¿Qué significa que te salga el arcano de ‘la sacerdotisa’ en el tarot? Esto representará en el 2026

Para quienes creen en el poder del tarot, para ellos es muy importante qué arcano va a dominar en el 2026, ya que en la carta que les salga les indicará la vibra que tendrán en el siguiente año, además de tener una noción más clara de los retos a los que ellos se van a tener que enfrentar.

Si al hacer el cálculo te salió ‘la sacerdotisa’, entonces saca papel y pluma, porque te detallaremos cuál es su impresionante significado para ti, además de revelarte importantes noticias sobre lo que te va a deparar los próximos 365 días.

¿Qué significa ‘la sacerdotisa’?

Si al hacer la correspondiente suma de los dígitos de tu día y mes de cumpleaños, más los dígitos del 2026, obtuviste el número 2, entonces te tocó ‘la sacerdotisa’. La carta del tarot se destaca por ser la figura de una mujer sentada, portando una vestimenta blanquecina, y a sus laterales se pueden ver dos columnas.

El TikTok de El Gato Cósmico explica que para las personas a las que les salió dicha imagen, durante el año, recomienda que deberás confiar en tu intuición, sin pedir validación. Por lo que vas a aprender a entender las señales que te proporciona el universo, escuchando tu cuerpo y moviéndote desde la certeza. Además, vas a desarrollar tu paciencia.

Ahora, ten cuidado, ya que tiene algunas desventajas, ya que podrías aislarte y guardar sentimientos que te dañan; además, podría generar esa sensación de querer avanzar, pero que nada se mueve, la cual podría ser generada por tu miedo al fracaso. No permitas que eso te detenga a intentar algo nuevo.

¿Qué significa ‘la sacerdotisa’ en el amor?

Además de tener un importante mensaje para el 2026, el arcano de ‘la sacerdotisa’ también tiene un significado dentro del amor, algo importante a considerar cuando ya quieres iniciar algo formal con alguien o dar el siguiente paso en la relación.

El TikTok de tesie.tarot explica que simboliza que ya debes llevar tu romance a algo más profundo. Hay que tener cuidado, ya que podría indicarnos que hay un pequeño secreto guardado o una intención desconocida, por lo que tienes el presentimiento de que algo está pasando, pero no sabes de qué se trata.