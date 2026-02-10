Esto significa regalar rosas rojas el 14 de febrero

Una de las fechas más celebradas a nivel mundial tiene como objetivo celebrar la amistad y el amor. El 14 de febrero llena de colores, productos y festejos las calles, escuelas y hogares de miles de personas en muchos sectores a nivel mundial. Por ello es importante entender qué significa regalar rosas rojas en esta fecha particular.

¿Cuáles son los significados de las rosas rojas en 14 de febrero?

Aunque los chocolates, las cartas, los globos o diversos productos forman parte de los regalos típicos de estas fechas, las rosas rojas son claves en cuanto a la intención de las personas hacia sus parejas. Históricamente el rojo se asocia con la pasión y lo romántico, pero la historia ayuda a entender un poco del trasfondo de las festividades.

Cuenta la mitología griega, que Afrodita (la diosa del amor) salió en búsqueda de su amado Adonis, quien había sido herido de muerte. Al correr, esta diosa se encontró con un rosal de rosas blancas, las cuales llenó de sangre al ser lastimada por las espinas. Por eso se indica que lo rojo de las rosas hablan del amor y el sacrificio por la pareja.

En resumen, se puede dictaminar que el color rojo en la rosa habla de un compromiso romántico, pues otros colores se perciben como más adecuados para las amistades. En ese sentido, asegúrate de que las personas que reciban tus flores en los próximos días tengan bien claro lo que significan los distintos colores. Ojalá no haya malos entendidos.

¿La cantidad de rosas rojas tiene algún significado?

La realidad es que las cosas cambian y los significados de ellas también. Pero se indica, según algunas fuentes populares, que esto se entiende cuando regalas cierta cantidad de flores.