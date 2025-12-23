¿Quieres enviar mensajes navideños?; así puedes mandar a varios contactos en simultáneo por WhatsApp

Mañana es Nochebuena por lo que muchos deciden enviar saludos antes del 25 de diciembre o cuando llega la Navidad. Si eres de los que le gusta mandar buenos deseos a muchas personas, pues tenemos un truco de WhatsApp que seguro te funcionará.

No es necesario que envíes el mensaje de forma individual, ya que genera un gasto de tiempo, por lo contrario puedes emplear este “atajo” paraque puedas saludar a todos tus contactos. La aplicación de mensajería cuenta con una función poco conocida que debes activar.

¿Cómo enviar mensajes a todos tus contactos por WhatsApp?

WhatsApp tiene una herramienta que te permite enviar mensajes múltiples personas al mismo tiempo, así el envío se percibe como masivo.

Estamos hablando de la lista de difusión, cuya principal diferencia con el grupo es que al destinario le llega como un mensaje privado sin el aviso que dice “mensaje reenviado”. Tampoco pueden ver a los demás contactos incluidos en la lista.

La lista de difusión es una función de WhatsApp diseñada para enviar mensajes simultáneos a varios contactos de manera individual.

Otro dato a tener en cuenta es que la persona que recibe el mensaje no sabe que es parte de una difusión. Además si responden, la conversación se mantiene únicamente entre el remitente y ese contacto.

La lista de difusión es muy efectiva.|Pexels

Cómo crear una lista de difusión

En Android, tienes que abrir WhatsApp, tocar el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha y seleccionar “Nueva difusión”.Después se eligen los contactos y se confirma la acción.

En iPhone, el procedimiento se realiza desde la pantalla principal de chats, tocando el botón “+” y seleccionando la opción correspondiente.

Cuando hayas creado la lista, te aparecerá en la pantalla de chats un ícono de megáfono, visible solo para el creador. El mensaje llega de forma normal a cada destinatario, quien puede responder como en cualquier conversación individual.

Sin embargo, es importante que los destinatarios tengan guardado el número del remitente en su agenda. De lo contrario, el mensaje no será entregado.

