En qué parte de la casa debes poner el Árbol de Jade en noviembre para atraer la abundancia

El Árbol de Jade es una de las plantas de interior más populares de todas y que se utiliza principalmente para colocarse en el interior de los hogares, perteneciente a la familia de las suculentas, por lo que no requerirá de demasiados cuidados. Pero, más allá de los fines decorativos, esta especie está asociada al Feng Shui, este sistema filosófico taoísta que consiste en la armonía de los espacios, compartió cuál es el mejor lugar en donde tiene que ubicarse en el hogar para atraer la abundancia en noviembre.

Entre las características que debemos mencionar del árbol de Jade es que es una planta suculenta perenne muy popular por su resistencia, por el bajo mantenimiento; con hojas carnosas, ovaladas y brillantes, de color verde; teniendo la capacidad de almacenar agua en su interior. A su vez, más allá de los fines decorativos, es considerada como la planta de la abundancia por el Feng Shui, esta disciplina de origen chino que busca la armonía en los espacios.

Por si no lo sabías, las hojas del árbol de Jade, tienen un significado, según el Feng Shui, y es que al ser redondeadas y carnosas, recuerdan a pequeñas monedas y explican mejor su asociación con la buena fortuna; por lo que no puede faltar si estás buscando atraer la fortuna y la abundancia durante el mes de noviembre. Pero, el gran interrogante pasa por el lugar en donde se tiene que colocar esta planta.

Dónde colocar el árbol de Jade para atraer la abundancia

Según lo que explicó el Feng Shui, el Árbol de Jade necesita de una ubicación especial y es que lo mejor es situarla en la entrada de la casa o sectores vinculados con el trabajo y los proyectos personales; y de esta manera, podremos llamar al éxito. Pero, no es el único sitio en donde podemos ubicar esta especie, y es que puede ubicarse en el living, mueble o rincón luminoso en donde tenga suficiente espacio para crecer.

Cómo cuidar el árbol de Jade

Para poder cuidar del árbol de Jade durante noviembre, los especialistas recomiendan que necesita de un lugar con buena iluminación y pueda recibir algunas horas de sol suave; en cuanto al riego, tiene que ser moderado y antes de aplicar agua, hay que constatar que el sustrato esté lo suficientemente seco.