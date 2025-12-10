La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella los planes más famosos como armar casitas de jengibre. Sin embargo, en México superamos la IA y las personas están utilizando los ingredientes del famoso “chicharrón preparado” para hacer esta actividad.

En TikTok se ha viralizado el trend de crear casitas de jengibre a partir de chicharrón, crema, salsa, cueritos, col, aguacate, jitomate y pepino; ingredientes típicos de este famoso antojito mexicano. Y es que sin duda en México siempre se usa la creatividad para hacer las cosas y esta vez en épocas decembrinas no se hace una excepción.

¿De dónde proviene la tradición de armar casitas de jengibre en Navidad?

Uno de los datos más curiosos de esta divertida actividad es que nace a partir de la literatura, del famoso cuento de los Hermanos Grimm; "Hansel y Gretel". En esta historia está presente una casa comestible, razón por la cuál en Alemania se popularizó realizar en las panaderías galletas en piezas que formaran una casita. Hacer esto fue muy común en Europa. Sin embargo, con el tiempo se expandió al continente Americano. Esta actividad con el tiempo se popularizó en fechas decembrinas.

Por otro lado, también hay orígenes que se remontan a años anteriores, específicamente a finales del siglo XI en Roma cuando el jengibre comenzaba a usarse en la gastronomía. Hoy en día este condimento es fundamental, sin embargo en estas celebraciones se utiliza para hacer postres y actividades como la famosa casita de jengibre.

¿Qué es el Chicharrón preparado?

Uno de los antojitos típicos de México es el famoso “chicharrón preparado”, el cuál es popular en CDMX, Puebla y Estado de México. Sin embargo, en otros lugares también se le conoce como “durito”.

La base principal de esta fritura es piel de cerdo frita (chicharrón) y los complementos se van añadiendo como la crema, col, cueritos, jitomate, aguacate y lo más rico y divertido: la combinación de salsas. La creatividad es libre ya que hoy en día este famoso antojito ha sufrido diversas modificaciones, pero siempre conserva su base principal.

Sin duda, México no solo es rico en gastronomía, sino también es creativo hasta para hacer modificaciones universales.

