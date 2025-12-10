Alex Sotelo es uno de los atletas más queridos y recordados de Exatlón México, quien recientemente conmovió a toda la familia de Exatlón México al compartir imágenes de su recuperación después de ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones obtenidas dentro del programa. Las fotografías revelan un proceso intenso: moretones en recuperación, suturas visibles, pero la vitalidad que caracteriza a un atleta de alto rendimiento.

Las cirugías de Alex que marcaron un antes y un después dentro de Exatlón México

Por medio de sus redes sociales personales, Sotelo ha dado a conocer todo sobre su lesión, incluyendo cuando fue intervenido quirúrgicamente del hombro, debido a una rotura de ligamento durante uno de los circuitos, cirugía que le ha llevado sobreponer de manera lenta y dolorosa, como lo muestran las imágenes compartidas por el atleta. A pesar de que la recuperación ha sido dolorosa, el atleta se ha mostrado optimista y confiado en que sus lesiones pararán de manera correcta y será pronto que regrese a las competencias.

Así se encuentra Alex Sotelo de la terrible cirugía que tuvo que enfrentar tras su lesión dentro de Exatlón México

¿Qué se ve en las imágenes sobre la lesión de Alex?

Dentro del contenido compartido por Alex, aún se puede observar cómo este se encuentra adolorido, recibiendo atención en el área de sutura de la cirugía, además de curaciones necesarias para que la herida sane de manera óptima, imágenes que han sorprendido a más de uno por lo fuerte del proceso.

“No quería hablar hasta tener respuestas”: El mensaje de Alex antes de as operaciones

Recordemos que fue a través de Instagram que Alex ha mantenido informado a todo su fandom, incluso señalando anteriormente que prefería guardar silencio hasta no tener todos los diagnósticos y resultados finales que derivaron en la cirugía de hombro.

El apoyo al atleta por parte de todos sus seguidores ha sido total, pues desde su salida de la novena temporada de Exatlón México, sus seguidores se han mantenido al pendiente sobre su recuperación, haciendo halagos a su resistencia física, su pasión por el deporte y el enorme valor que mostró al terminar el circuito a pesar de ya tener el daño en el hombro.

¿Qué sigue para Alex Sotelo?

A pesar de lo duro de las imágenes compartidas por Alex, la realidad apunta a que solo será cuestión de tiempo para conocer si sus lesiones sanan de manera correcta y será aún más tiempo el que sus seguidores tendrán que esperar para verlo de nueva cuenta dentro de alguna competencia, incluso aún más para verlo volver a los circuitos de Exatlón México, debido a que aun espera la cirugía de Rodilla y el extenso tiempo de recuperación que deberá enfrentar.