BOXEADOR con el estilo de pelea de Mike Tyson revela que quiere entrar a Exatlón México

El programa de Exatlón México reúne a los mejores atletas de alto rendimiento de todo el país; en la historia del reality show han desfilado y competido un sin fin de deportistas como: gimnastas, exfutbolistas, olímpicos, judocas, entrenadores funcionales, nadadores entre otros; de hecho, hasta los pugilistas han estado en este reality show, el cual temporada tras temporada llama la atención de los gladiadores.

¿Quién es el boxeador con el estilo de pelea que Mike Tyson que quiere entrar a Exatlón México?

El pugilista que ha dado a conocer en varias ocasiones que sí le gustaría entrar a Exatlón México es el capitalino Isaac Pitbull Cruz. El nacido en la Ciudad de México dijo durante un chacaleo que en un futuro sí se ve corriendo los circuitos que narra la Máxima Autoridad, Antonio Rosique, información que ha llegado a los oídos del periodista deportivo.

La Máxima Autoridad siempre ha dicho que él acepta a los atletas que quieran competir en el reality show , sin embargo, la única condición que les coloca Rosique es que lleguen bien preparados puesto que, la pugna no es para cualquiera. En varias entrevistas, el periodista de deportes también ha dicho que todos son bienvenidos, siempre y cuando tomen en serio la competencia.

Isaac Pitbull Cruz tuvo su última actuación el pasado 6 de diciembre donde defendió con éxito el fajín del campeón mundial interino del CMB ante Lamont Roach; una pelea que concluyó en empate mayoritario en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas en Estados Unidos.

¿Por qué dicen que Pitbull Cruz tiene el estilo de pelea de Mike Tyson?

Fue durante una entrevista para PBC donde el nacido en la CDMX donde reveló que ha copiado algunos estilos de Iron Mike, de hecho, varios pugilistas concuerdan en que el mexicano tiene varios movimientos similares a los que hacía el mítico campeón, sin embargo, donde más se parecen es cuando atacan, ya que el pugilista azteca siempre va con todo y no duda en lanzar golpes y le importa poco que también le conecten, a Isaac le gusta que su enemigo pruebe el poder de sus puños.

De hecho, fue el mismo Tyson quien en una entrevista para la Revista The Ring, dio a conocer que, Pitbull es uno de los gladiadores del momento y que le gusta mucho cómo sube al ring, destacando que le encanta que vaya hacia el frente.

